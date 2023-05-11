Заветные путевки

В Шымкенте проходит отборочный турнир Asia⁄Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup. В соревнованиях принимают участие сильнейшие юниоры зоны Азия⁄Океания до 16 лет, в том числе, конечно же, и представители сборной Казахстана, которые в первой игре в группе D разгромили сборную Новой Зеландии со счетом 3:0.

Открывал игровой день Зангар Нурлан­улы, который за 58 минут «расправился» с Фином Уилманом – 6:0, 6:1. Амир Омарханов принес команде второе очко, обыграв Кая Милборна – 6:1, 6:2, а в парной встрече Амир Омарханов с Дамиром Жалгасбаем одержали уверенную победу над соперниками со счетом 6:3, 6:2.

На следующий день казахстанцы нанесли поражение национальной команде Китайского Тайбэя. Сначала Зангар Нурланулы уверенно победил Ванг Чуна – 6:2, 6:2. Затем Амир Омарханов упрочил преимущество сборной Казахстана, обыграв Жу Фенга – 6:4, 6:0. В третьем матче пара Амир Омарханов⁄Дамир Жалгасбай принесла Казахстану третье очко, победив соперников 6:3, 6:4.

Вчера вечером подопечные Сергея Квака сыграли против сборной Узбекистана. Эта игра для казахстанцев практически уже ничего не значила, так как наша сборная заранее обеспечила себе путевку в четвертьфинал. В противостоянии решался лишь один вопрос: кто с первого места выйдет из группы D?

Отметим, что жеребьевка 1⁄4 финала также прошла вчера вечером. Путевки на чемпио­нат мира могли завоевать только четыре команды из всех групп. За них в Шымкенте борются сборные Казахстана, Австралии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Пакистана, Сингапура, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана, Вьетнама, которые разделены на четыре группы.