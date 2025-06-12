Завод по производству сантехники построит Roca Group в Кызылординской области

Международное сотрудничество,Инвестиции
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Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода по выпуску санитарно-технической продукции мощностью до 500 тыс. изделий в год, включая инсталляционные системы и другие элементы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем Совета директоров Roca Group Сантьяго де Гомар Рока. Они обсудили практические вопросы реализации проекта строительства завода по производству сантехники в Кызылординской области и перспективы дальнейшего укрепления инвестиционного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Производство будет расположено на территории индустриальной зоны «Өндіріс» в Кызылординской области, для этих целей определен земельный участок. Продукция предприятия ориентирована на внутренний рынок и на экспорт в страны Центральной Азии. Общий объем инвестиций оценивается в €70 млн. В результате реализации проекта будет создано порядка 300 новых рабочих мест.

Председатель Совета директоров Roca Group Сантьяго де Гомар Рока отметил, что компания видит в Казахстане стратегическую площадку для развития бизнеса в регионе. На сегодня Roca Group является одним из мировых лидеров в отрасли и располагает 78 заводами, штатом более 20 тыс. сотрудников.

«Казахстан – логичный выбор для расширения нашего присутствия в Центральной Азии. Мы рассматриваем страну как промышленный и логистический хаб, с которого можно эффективно работать на весь регион. В стране созданы благоприятные условия для развития производства, и мы уверены, что проект в Кызылординской области станет значимой частью нашей международной стратегии, одновременно внося вклад в развитие местной экономики», — сообщил Сантьяго де Гомар Рока.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что локализация промышленного производства является приоритетной задачей Правительства по структурному укреплению экономики. В этой связи в Казахстане активно ведется работа по созданию лучшего инвестиционного климата.

«В условиях приоритетного курса Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на обеспечение экономической устойчивости активно развивается политика импортозамещения, направленная на поддержку отечественного производства и снижение зависимости от внешних поставок. Казахстан и Испания являются стратегическими партнерами. Поэтому мы видим вашу компанию как надежного партнера и приветствуем привлечение высокотехнологичных производств для глубокого индустриального развития. Правительство окажет необходимое содействие для успешной реализации проекта», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам встречи сторонами подписано Рамочное соглашение об основных принципах реализации инвестиционного проекта между Министерством промышленности и строительства РК, акиматом Кызылординской области и Roca Group.

#строительство #завод #сантехника #Roca Group

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