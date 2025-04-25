Отсюда на дальнейшее лечение раненые фронтовики направлялись в другие госпитали, которые размещались в зданиях партийных курсов, физиоинститута, территориальной больницы, сельскохозяйственного техникума, в клубе имени Кирова, профтех­училище мясокомбината и Березовском доме отдыха. В Государственном архиве области Абай сохранились документы и фотографии, рассказывающие об эвакогоспиталях на территории Семипалатинской области.

Госпиталь № 3593 на 600 коек, один из крупных, располагался в трехэтажном кирпичном здании бывшего зооветинститута. В это время сооружение принадлежало партийному вузу. В декабре 1941 года число раненых превысило 700. В феврале 1942 года количество коек приш­лось увеличить еще на 100. В подвальном помещении размещались кухня, хозканцелярия, ларек, продовольственные, аптечные и вещевые склады. Госпиталь был одним из оснащенных. В здании имелись физиокабинеты, терапевтическое отделение, лаборатории, аптека, зубоврачебный и рентген-кабинеты, а также были предусмотрены помещения для клуба и библиотеки.

О том, что в Семипалатинске базировались эвакогоспитали, возможно, никто бы и не узнал, если бы не Любовь Борисовна Кравченко и ее любо­знательные ученики. Любовь Борисовна преподавала историю в гимназии № 6, а после выхода на заслуженный отдых заведовала школьным краеведческим музеем. Всю кропотливую работу по поиску информации об эвакогоспиталях провели 10–12-летние ребята. Им помогали сотрудники архива. Результатом стал выпуск книги «Завтра возвращаюсь на фронт…», в которой опубликованы документы и фотографии, собранные юными краеведами.

Историю работы эвакогоспиталей в Семипалатинске военных лет многие годы почти никто не изучал. Одна из причин – практически полное отсутствие документов об их работе. В архиве личных дел и списков медперсонала, медицинских карт и иных документов пациентов, находившихся на лечении в пяти эвакогоспиталях, не сохранилось. Позже выяснилось, что после их закрытия вся документация под грифом «секретно» была передана в Медицинский музей Вооруженных сил СССР в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Историю поиска материалов о работе эвакогоспиталей мне поведала Любовь Борисовна Кравченко. Все началось с того, что однажды она рассказала ребятам о старом солдатском кладбище в районе силикатного завода в Семее, на котором в годы войны хоронили умерших раненых, поступивших в семипалатинские эвакогоспитали.

– О солдатском кладбище я знала с самого детства. Мы с родителями ежегодно навещали могилы солдат. Папа, фронтовик, поправлял оградки, мы вместе убирали сухую траву, а мама рассказывала, что здесь похоронены совсем молодые ребята – раненые фронтовики. Она, к слову, работала в Доме инвалидов, который был специально открыт в городе для тех, кто, выписавшись из эвакогоспиталя и получив инвалидность, не мог вернуться в родные края, находившиеся еще под оккупацией фашистских войск, – вспоминает Любовь Борисовна. – И один из моих учеников предложил съездить на это кладбище и возложить цветы на могилы солдат. Этот случай и положил начало традиции возлагать цветы на могилы фронтовиков, ей уже больше двадцати лет.

А позже ребята вместе с наставником решили узнать подробнее о тех людях, кто был похоронен на воинском кладбище. И тогда обратились за помощью в совет ветеранов, краеведческий музей и городской архив. Но, к сожалению, там списков умерших не оказалось. Однажды акцию по возложению цветов показали по местному телеканалу. И на следующий день в гимназию пришла Анна Яковлевна Горохова. В годы войны она была первой медсестрой эвакогоспиталя № 3593.

– Многих фактов мы тогда не знали. И именно от Анны Яковлевны мы впервые услышали подробности работы эвакогоспиталей в нашем городе. Она специально пришла, чтобы рассказать, как это было, – рассказывает Любовь Борисовна.

Так, школьники узнали, что в годы войны страна не жалела для лечения бойцов ни сил, ни средств. Снабжение было по самому высокому классу. Это касалось не только медикаментов, но и продуктов питания, а также различного инвентаря, который требуется для работы любого медицинского учреж­дения. Но главное, что уход за ранеными был самый лучший. Не случайно в годы Великой Отечественной войны возвращались на фронт до 76% раненых солдат и офицеров. Это был абсолютный рекорд: ни в одной армии мира не смогли добиться таких результатов ни до, ни после этой самой кровавой из мировых войн.

Именно Анна Горохова познакомила юных поисковиков с Ольгой Илларионовной Величко, тоже медсестрой, которая работала в эвакогоспитале № 2449. Ольга Илларионовна в 1942 году после занятий в школе ходила две недели на подготовку сандружинниц.

– После окончания седьмого класса я окончила курсы медицинских сестер и стала работать в отделении, где находились лежачие больные… По прибытии санитарного поезда мы одевались по форме, и нас везли на машинах на вок­зал или воинскую площадку. Нас было восемь человек, а раненых везли зимой и летом. Командиром дружины была пожилая женщина – Жеребцова Шура, – вспоминала Ольга Илларионовна.

Лежачих больных на рентген доставляли на носилках с третьего этажа на первый, на втором этаже раненые получали процедуры, а потом – опять в палаты. Летом выносили на балкон.

– Работы было очень много, но никто не жаловался, мне лично нравилось ухаживать за беспомощными больными, писать их родным письма, играть на гитаре, петь песни. Успевали уколы делать, поговорить с пациентами и почитать им газету. Последних больных мы принимали 10 февраля 1945 года, – рассказывала Ольга Илларионовна.

Постепенно штат в эвакогоспиталях расширялся. Приходили все новые и новые врачи, медсестры, служащие. Тамара Арсентьева приехала в Семипалатинск вместе с маленьким сыном из Ленинграда. Здесь она устроилась работать зубным врачом в эвакогос­питаль № 3593. Она вспоминала, что самым ярким впечатлением в первые часы пребывания в Семипалатинске были огромные ярко-розовые помидоры – знаменитая семипалатинская малиновка – на городском рынке. И, конечно, доброта и гостеприимство людей, которые принимали эвакуированных, особенно из Ленинграда, и относились к ним, как к родным.

Врач Мара Анатольевна Горельникова тоже приехала в город во время эвакуа­ции. Когда началась война, она только окончила медицинский институт в Украине и уехала с маленьким сыном в Семипалатинск, к родственникам мужа, ушедшего на фронт. Вскоре супруг погиб, а Мара Анатольевна осталась здесь жить и работать. После войны, когда закрылся эвакогоспиталь, она продолжала врачебную практику, много лет возглавляла детскую костно-туберкулезную больницу.

– С труженицами тыла, медицинскими работниками, мы проводили вечера и встречи, на которых они вспоминали те страшные военные годы, рассказывали о своих больных, о дружном коллективе госпиталя. Медперсонал не жалел ни сил, ни времени не только для выполнения своих прямых обязанностей, но и для того, чтобы просто посидеть рядом с раненым, почитать ему письма из дома, рассказать о том, как идут бои на фронте, – вспоминает Любовь Борисовна.

Однажды после одного из обще­школьных родительских собраний, на котором выступила Любовь Кравченко в качестве руководителя школьного музея, к ней подошла бабушка одной из учениц гимназии. Она рассказала, что во время войны, будучи школьницей, посещала эвакогоспиталь, где дети пели и читали стихи для раненых.

Одной из главных задач, которую поставили перед собой юные краеведы, стало восстановление утраченных имен умерших солдат, похороненных на кладбищах Семея. Списков не оказалось ни в военном госпитале, ни в архиве, с которыми учащиеся сотрудничали. И тогда Любовь Борисовна обратилась за помощью к Михаилу Александровичу Юрченко, который долгие годы работал заместителем председателя горисполкома, как раз в то время, когда был установлен памятник бойцам на воинском кладбище. У него и оказался нужный список. На желтой выцветшей бумаге были напечатаны 94 имени умерших бойцов. Это был единственный оставшийся экземпляр. Его размножили, и теперь имена бойцов хранятся не только в архиве и совете ветеранов, но и опуб­ликованы в книге «Завтра я возвращаюсь на фронт…», которую выпустили к 60-летию Великой Победы.

Заботу, внимание и любовь врачей, медсестер, всех окружающих очень ценили фронтовики, находившиеся на лечении в госпиталях Семипалатинска. Ведь сюда прибывали бойцы, ранения которых были серьезными, и требовалось немало времени, мастерства и сил от врачей и медсестер, чтобы вернуть каждого в строй. Вылечившись и вернувшись в свои части, бывшие пациенты писали в госпитали письма, наполненные словами признательности и бесконечной благодарности ко всем, кто приложил усилия для их выздоровления.

Долгожданный День Победы описала в своих воспоминаниях медсестра Анна Яковлевна Горохова: «Когда объявили День Победы, в госпитале был большой праздник. Когда я подходила к зданию нашего отделения ранним утром этого дня, то меня встречали все ходячие раненые, поздравляли, а вечером был большой концерт. Городская филармония запланировала концерт на шесть часов вечера. К этому времени в клубе собрались все, кто мог ходить, помогали тем, кто не мог передвигаться сам. Зал был переполнен. Концерт открыл конферансье словами: «Я вижу у вас большой концертный зал. Вы часто смотрите концерты, фильмы, и вы все знаете, что сегодняшний наш концерт начинается в шесть часов вечера пос­ле войны». Что было после этих слов, трудно описать и никогда не забыть. И топали, и хлопали, и свистели, долго не могли успокоиться…»

С этого момента раненые перестали поступать с фронта. И постепенно эвакогоспитали в Семипалатинске стали закрывать. По словам Анны Гороховой, первым расформировали госпиталь № 3592 летом 1945 года. А уже к зиме закрыли и остальные, переправив оставшихся больных для завершения курса лечения в госпиталь восстановительной хирургии в Алма-Ате.

История госпиталей, работавших в военное время, – это история подвига бойцов невидимого фронта. Тех врачей, медсестер, обычных сотрудников, которые не жалея сил и времени, не считаясь с собственными нуждами выполняли задачу – вернуть в строй здоровыми тех, кто защищал Родину.