«Зазеленеют» ли финансы?

При этом в первую очередь требуется создание «зеленой» финансовой инфраструктуры, обеспеченной законодательной поддержкой.

Казахстан вносит реальный вклад в глобальное движение по борьбе с изменением климата и по декарбонизации экономики. Правительством страны приняты международные обязательства и стратегические документы, а также законодательные акты по сокращению выбросов парниковых газов и переходу к «зеленой» экономике. В феврале 2023 года Указом Президента утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

В нынешнем Послании Глава государства особо отметил, что все более актуальным для ведущих экономик мира становится привлечение «зеленых» финансов.

За прошедшие семь лет в мире свыше двух с половиной триллио­нов долларов были нап­равлены на «зеленые» облигации. Принципы ESG (environment, social, governance) за короткий период превратились в стандартную практику финансовых организаций. В этой связи Президент Казахстана подчеркнул, что Международный финансовый центр «Астана» должен стать основной площадкой в нашем регионе для привлечения «зеленого» фондирования.

– Ключевым стало определение развития «зеленых» финансов как одного из приоритетных направлений Международного финансового центра «Астана» при его создании в 2016 году, – говорит Данияр Кельбетов, председатель совета директоров Цент­ра «зеленых» финансов МФЦА.

В 2020-м на бирже МФЦА были выпущены дебютные для отечест­венного рынка «зеленые» облигации, и таким образом страна запустила рынок устойчивого финансирования. В нынешнем году (по данным на конец ноября) отечественный рынок «зеленого» финансирования достиг 152 млрд тенге, из них «зеленые» облигации составили 115 млрд тенге.

Бумаги «зеленые» устойчивые

По словам Данияра Кельбетова, самое важное преимущество для любого эмитента – возможность привлечения более дешевого и «длинного» фондирования на финансирование экологически устойчивых проектов.

Повышенный инвестиционный спрос при размещении, субсидирование части купонного вознаграждения со стороны государства или институтов развития, готовность ответственных инвесторов покупать «зеленые» облигации с более низким купонным вознаграждением – основные факторы, влияющие на решение эмитента.

Другое преимущество – возможность новой диверсифицированной группы инвесторов, использующих нефинансовые показатели при принятии инвес­тиционных решений. Например, свыше 2 500 инвестиционных фондов, под управлением которых находится почти 90 трлн долларов, подписались под Принципами ответственного инвестирования ООН, пообещав включать ESG-факторы в процессы проведения инвестиционного анализа и принятия решений.

– Для инвесторов более низкий купон на «зеленых» облигациях не всегда озна­чает плохую инвестицию. Это компромисс между возможно более низкой доходностью и участием в устойчивом и экологически ответственном инвестировании, – говорит Данияр Кельбетов.

По убеждению многих специалистов, компании, которые предпринимают меры по «зеленой» трансформации, в будущем будут иметь преимущества перед своими конкурентами, особенно когда поднимется стоимость квот на выбросы парниковых газов и углеродный налог. Если компания является экспортером, она также станет более конкурентоспособной при внедрении другими странами трансграничного углеродного налога.

Кстати, Евросоюз уже разработал и одобрил концепцию данного налога, который начнет действовать с 2026 года для некоторых видов товаров.

Центр «зеленых» финансов (ЦЗФ) при выпуске компаниями «зеленых» облигаций в качестве аккредитованного верификатора может представить независимое заключение в виде мнения второй стороны по этим ценным бумагам. Однако в некоторых случаях для подготовки к такому выпуску ЦЗФ может проводить скрининг структур на соответствие ESG-стандартам, содействовать в подготовке политики в области устойчивого развития и организовывать соответствующие курсы и тренинги для персонала.

При поддержке ЦЗФ уже состоялись первые в Казахстане выпуски «зеленых» и устойчивых ценных бумаг на фондовых биржах AIX и KASE.

В целом 62% объема «зеленых» облигаций и кредитов в Казахстане верифицированы ЦЗФ. С учетом приоритетов Стратегии достижения страной углеродной нейтральности до 2060 года и мировых бенчмарков сейчас расширяется «зеленая» таксономия Казахстана путем включения в нее переходной категории проектов «Энергия с низким загрязнением».

Биржевой «тусаукесер»

– В нынешнем году в нашей стране завершился первый этап создания рынка устойчивого финансирования, запущены финансовые инструменты для «зеленых» проектов, – говорит Данияр Кельбетов.

С учетом социальных облигаций объе­мы рынка инструментов устойчивого финансирования в Казахстане, по данным на декабрь, достигли 229 млрд тенге (включая маркированные «зеленые» облигации, кредиты и социальные облигации). Стоит отметить, что около 70% всего их объема, выпущенного в Казахстане (а это порядка 77 млрд тенге), являются гендерными, средства от которых направлены на проекты, поддерживающие расширение прав и возможностей женщин, гендерное равенство и доступ к финансированию.

Сейчас ведется методологическая работа по разработке и содействию принятия критериев и стандартов ESG-финансирования (таких, как таксономия). Разработан проект Социальной таксономии РК (классификатор социальных проектов для целей развития рынка социальных облигаций), поддержанный Министерством национальной экономики.

При содействии ЦЗФ разработаны и утверждены биржей МФЦА Правила выпуска ESG-облигаций для охвата всей линейки инструментов для финансирования устойчивого развития (включает также социальные, устойчивые, «голубые», транзитные облигации и облигации прочих категорий, привязанных к устойчивости, – Sustainability-Linked Bonds).

При поддержке Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) Центром «зеленых» финансов разработано руководство по добровольному раскрытию ESG-информации компаниями, находящимися в листинге биржи МФЦА, в рамках принятого центром заявления о приверженности принципам устойчивого финансирования.

– В этом году Казахстан сделал смелый шаг вперед, приняв Стратегию достижения углеродной нейтральнос­ти к 2060 году. И для ее реализации ключевую роль играет энергетический сектор. Наибольшее сокращение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе будет достигнуто за счет сдвига в сторону более устойчивых источников энергии, – уверен Данияр Кельбетов.

В последнее время во всем мире поднимают вопрос судьбы активов компаний, оказавшихся в затруднительном положении из-за климата (climate-stranded assets) – это в основном касается угольных электростанций и горнодобывающего сектора. Наряду с рынком «зеленых» облигаций актуальным является развитие рынка транзитивных финансов в Казахстане.

МФЦА параллельно проводит работу по дальнейшему развитию «зеленой» таксономии РК в части дополнения документа переходной категорией проектов «Энергия с низким загрязнением» для обеспечения справедливого перехода.

Для практического осуществления стратегии по декарбонизации справедливый переход энергетического сектора требует использования природного газа как промежуточного топлива. В ноябре произошло подписание договора между Евразийским банком развития и АО «Алматинские электрические станции» (АлЭС) по основным условиям первого выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием.

АлЭС стала первой компанией, взявшей на корпоративном уровне обязательства по существенному сокращению выбросов парниковых газов. Этот проект направлен на перевод теплоэлектроцентралей Алматы с угля на газ и способствует снижению выбросов на 42%.

Таким образом, на бирже МФЦА проведен, можно сказать, «тусаукесер» для рынка транзитивных облигаций. Это станет хорошим стимулом для привлечения инвестиций через облигации, связанные с устойчивым развитием.

Будущее – за облигациями

Учитывая конкурентные преимущества Казахстана, а также текущую конъюнктуру рынка, появляется отличная возможность укрепления позиций республики в глобальной климати­ческой повестке в регионе. Тенденция динамичного роста рынка устойчивого финансирования продолжится.

Несомненно, одним из ключевых инструментов для привлечения «зеленого» финансирования на рынке капитала являются целевые «зеленые» облигации. Вместе с тем все большую популярность в мире завоевывают инструменты транзитивных финансов, ориентированных на поддержку более широкого спектра инвестиций, необходимых в масштабах всей экономики, включая переходную деятельность и инвестиции, осуществляемые секторами и фирмами, интенсивно использующими выбросы парниковых газов.

Наблюдается глобальный рост рынка облигаций, связанных с устойчивым развитием (Sustainability-Linked Bonds, или SLB), составивших 10% рынка маркированных долговых обязательств к первому кварталу 2023 года.

В настоящее время в нашей стране реализуются проекты газификации с целью замены энергетического угля более экологичным природным газом, но трансформация идет медленно, необходимо ускорить процесс.

По данным Министерства энергетики РК, для покрытия потребности экономики и населения потребуется 17,5 ГВт новой генерации к 2035 году, в том числе ввод новой газовой генерации планируется в объеме 5,1 ГВт и атомной генерации – в объеме 2,4 ГВт. Таким образом, доля газа в генерации электроэнергии к 2035 году прогнозируется в размере 18%.

Постановка компаниями стратеги­ческих целей по такому энергопереходу открывает путь к широкому использованию переходных (транзитивных) облигаций и финансовых инструментов, привязанных к показателям устойчивого развития.

Центр продолжает работу по внедрению линейки финансовых инструментов в области устойчивого развития (облигации, связанные с устойчивым развитием (SLB), SDG- и ESG-облигации и кредиты), общий объем глобальной эмиссии которых уже превысил 790 млрд долларов.

Перспективы скрыты в банках

Потенциальные климатические финансы кроются и в банковском секторе, где пока не ведется учет «зеленых» финансов в соответствии с национальной «зеленой» таксономией, что также является заделом на будущее.

По приблизительным оценкам ЦЗФ, доля «зеленых портфелей» в Казахстане составляет менее 2% (301,2 млрд тенге) от общего объема ссудных портфелей банков РК. Вместе с тем Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка начата работа по внедрению обязательной ESG-отчетности в финансовом секторе в рамках публикуемых годовых отчетов финансовых организаций, включая отчетность по «зеленым» кредитам.

Если оттолкнуться от прогнозных индикаторов доли низкоуглеродных инвестиций в общем объеме инвестиций в экономику, представленных в утвержденной Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года, можно ставить целевые ориентирные показатели доли «зеленых» кредитов в общем портфеле банковского сектора в пределах 4–6% в перспективе пяти лет.

Объем инвестиций, требуемый региону Центральной Азии в возобновляемые источники энергии и модернизацию национальных и региональных сетей к 2030 году, составляет 20 млрд долларов. Механизмы «зеленого» финансирования, основанные на принципах смешанного финансирования, станут важным краеугольным камнем в достижении целей по обеспечению «нулевых» выбросов парниковых газов без ущерба для социально-экономического благосостояния.

Учитывая огромный объем требуемых «зеленых» инвестиций в контексте взаимозависимости водных и энергетических систем, а также проблем в преобразовании энергоемкой экономики, следующим шагом в развитии «зеленого» финансирования в регионе могло бы стать рассмотрение идеи создания регионального механизма «зеленого» финансирования с правительствами, национальными институтами развития, а также международными фондами и МБР.

По данным Данияра Кельбетова, важным инструментом для привлечения «зеленого» финансирования должны стать национальные институты или механизмы финансирования «зеленых» проектов по примеру Монголии (Mongolia Green Finance Corporation).

Как известно, здесь к этой задаче привлечен Международный ­климатический фонд. Он также может послужить примером для создания национального «зеленого» фонда на площадке МФЦА с дальнейшей его трансформацией в регио­нальный фонд Центральной Азии. При этом ЦЗФ готов играть роль в качест­ве верификатора проектов на соответствие критериям ESG-инвестирования.

Необходимо проработать вопрос выпуска суверенных «зеленых» облигаций Министерством финансов республики либо муниципальных «зеленых» облигаций (акиматов), нацеленных на содействие задачам низкоуглеродного развития экономики, включая меры стимулирования.

Тематических выпусков облигаций государственных и местных исполнительных органов в Казахстане не зафиксировано. При этом объемы рынков устойчивого финансирования аналогичных развивающихся стран (Чили, Малайзия) превышают размеры рынка Казахстана в шесть-семь раз в связи с наличием суверенных тематических выпусков в указанных странах.

В международной практике государственные выпуски являются критически­ми элементами рынка, влияющими на его развитие. Вступая в рынок устойчивых облигаций, государство посылает мощный сигнал о намерениях по устойчивому развитию частному сектору и инвесторам.

Это может стать катализатором для внутреннего развития рынка за счет привлечения дополнительных источников инвестиций и стимулирования большего числа эмитентов к использованию рынков капитала в целях финансирования активов, проектов и затрат, способствующих устойчивому развитию.