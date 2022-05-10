Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
"Зажимала рот, таскала за капюшон, не давала игрушки": воспитателя уволили в Павлодаре

На действия воспитательницы одного из детских садов в Павлодаре пожаловалась мама двухлетнего мальчика. Посмотреть записи с видеокамер женщина решила после того, как её сын стал пугливым. В детский сад мальчик ходил только 10 дней. Отдел образования провёл служебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"На видеозаписи видно, как мой сын подошёл к шкафу и взял цветную бумагу, он спокойно стоял и рассматривал, как тут подходит воспитатель, выхватывает бумагу из рук и швыряет моего ребёнка в сторону, где стоит стол, стулья с железными ножками и мольберт, затем поднимает, держа за руку не должным образом, и даже не успокаивает, видя, что он ударился и плачет взахлёб», – рассказала мама ребёнка в социальных сетях.

По словам женщины, её сын стал бояться воспитательницу – сжимался и прикрывался руками, когда она шла в его сторону.

"Хочу уточнить, что видео мы просматривали только за 3 мая и только 2,5 часа, и там было множество нарушений, как по отношению к моему ребёнку, так и к другим детям в группе. Воспитатель закрывала рот моему сыну рукой, таскала из нашей группы мальчика за капюшон, хватала за руки, закрывала доступ к игрушкам стульями, подняла полотенце с пола и вытерла моему ребёнку лицо, теперь у него конъюнктивит", – добавила павлодарка.

По словам матери ребёнка, воспитательница отрицала свою вину. Мальчика отправили на медэкспертизу, где зафиксировали синяки. С полученными доказательствами родители обратились в полицию.

Заместитель руководителя отдела образования Куаныш Кыдыралин сообщил, что в детском саду провели служебное расследование.

"Взяли объяснительные с руководителя дошкольной организации и воспитателя младшей "А" группы. Воспитатель уволена с занимаемой должности по отрицательным мотивам, – сказал собеседник. – Также провели внеочередной инструктаж для педагогов с инструкцией по сохранению жизни и здоровья воспитанников".

Руководитель детсада получила выговор.

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