Безусловно, это не было случайностью или специальным расчетом. Так распорядилась сама жизнь, которая преподносила частые встречи с разными людьми.

– Я старший ребенок в многодетной семье. У меня семь братьев и сестер. Наша семья – традиционная дунганская, мы часто принимали гостей, и дома звучала и казахская речь, и русская, – вспоминает моя собеседница – заведую­щая ясли-садом «Бүлдіршін», председатель этнокультурного объединения дунганских центров Жамбылской области «Вынхуа» Айша Идыбо.

Именно тогда, еще в далеком детстве, в родном селе Сортобе Кордайского района она впервые и услышала язык Абая из уст гостей и членов своей семьи, но девочка в то время не осознавала, что в будущем его знание будет помогать ей в жизни и работе.

Так сложилось, что в школе и с друзьями на улице общались в основном на дунганском и русском языках. Но все же со временем казахский язык стал постепенно проникать в ее жизнь. К тому же были наглядные примеры для подражания – это ее папа и мама, дедушка и бабушка, которые прекрасно говорили по-казахски. Отец знал даже литературный язык. К тому же среди родственников были казахи, хорошо владевшие языком.

– После обретения нашей страной независимости многие школы стали переходить на казахский язык обучения. В 2000 году этот переход был осуществлен и в моей школе, – продолжает Айша Люшировна.

Тогда первым учителем Айши стал дедушка, который при обу­чении делал акцент в первую очередь на знание бытовых слов. Она их записывала в отдельную тетрадь и старалась запомнить все, чему учил ее наставник. Но все же, как считает моя собеседница, было одно существенное препятствие – это отсутствие необходимого объема общения на казахском языке.

– Однажды меня пригласили в гости. Когда пришла к коллеге и познакомилась с его матерью, поняла, что в таких ситуациях без знания языка никак не обойтись, поскольку женщина говорила только по-казахски. Мне пришлось тщательно подбирать слова и использовать весь свой запас знаний, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Но все равно выходила какая-то скомканная и не всегда четкая, вобравшая элементы двух языков речь. Но она меня понимала, – с улыбкой вспоминает Айша Идыбо.

Эта встреча стала мощным мотивационным толчком для дальнейшего освоения языка. Но в быту Айша Люшировна начала использовать казахский язык далеко не сразу. Как и у многих, был внутренний барьер, который не давал ей раскрыться. Мешали стеснение и боязнь ошибиться. Перебороть их женщине помогла учитель центра обучения языкам Акбота Турсынбекова, которая приехала из Тараза в село Сортобе в 2020 году.

– Знаю, как и меня когда-то, многих останавливает то же самое. Но могу сказать, что ничего в этом страшного нет. Более того, бывает, что я и сейчас допус­каю ошибки. Это понятно, ведь казахский язык очень богатый, образный. Поначалу я стеснялась того, что могу неправильно использовать окончания в словах. Но смогла перебороть в себе неуверенность, – признается она.

Сейчас Айша Люшировна говорит на казахском с внуками дома, в магазинах или на рынке. Кроме того, казахский язык заметно помогает женщине не только в повседневной жизни, но и в работе. Ей часто приходится общаться с разными людьми, и знание государственного языка служит хорошим подспорьем.

– Считаю, что мне очень повезло: окружающие меня носители языка относятся к моим попыткам завести разговор по-казахски очень положительно, терпеливо и уважительно. Они рады, что мы, представители других этносов, стараемся говорить на государственном языке. Даже если порой допускаем ошибки. И это, пожалуй, самое главное. Ведь именно благодаря такой реакции растет желание глубже изучать язык, – отмечает Айша Люшировна.

Для нее говорить по-казахски – это значит проявлять уважение к культуре народа, который когда-то принял в своем доме многочисленные этнические группы, оставшиеся без крова и практически выброшенные на произвол судьбы.

– Сегодня, зная язык, ты становишься более мобильным, – говорит лидер ЭКО. – Если владеешь казахским языком, то легко понимаешь другие тюркские языки, такие как кыргызский или узбекский. Приезжая в гос­ти в соседние страны, я всегда говорю по-казахски, и меня все понимают. Так же успешно используют знание языка мои дочь и племянник, которые учатся в медицинском вузе в Кыргызстане. Безусловно, это радует. В этой связи мне вспоминаются слова писателя Антона Чехова, который говорил: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».

Примечательно, что в семье Айши все решили продолжить изучение языка Абая. Сегодня двое ее внуков учатся в школе с казахским языком обучения, трое посещают казахские группы в детском саду. Безусловно, это дает свой результат. Нередко при встрече с бабушкой дети разговаривают на казахском языке, для них это уже стало нормой. Также четыре племянницы Айши, получив высшее образование, стали педагогами и сегодня могут преподавать на государственном языке.

По своему опыту Айша считает, что быстрее освоить язык позволяет в первую очередь общение. Также хорошими помощниками являются художественные и документальные фильмы, телепередачи и, конечно, песни.

– Когда слушаешь и поешь казахские песни, это всегда два в одном. Во-первых, легче привыкаешь к правильному произношению специфических звуков, учишь новые слова и устойчивые фразы. Во-вторых, получаешь удовольствие. Так мне полюбились песни «Анашым» Нурлана Онербаева, «Сені сүйем» Гульмиры Избасхановой, «Шудың бойында» Ахана Отыншиева и другие, – говорит она.

В доме Айши Идыбо до сих пор сохранились сборники казахских песен, выпущенные в советское время. Они остались от ее отца. Помимо того, что он владел литературным казахским языком, у него было хобби – петь и играть на музыкальных инструментах (аккордеон, баян, гитара). Даже после тяжелого трудового дня отец всегда пел дома свои любимые казахские песни.

– Наверное, любовь к музыке и хороший слух у меня от него, – с улыбкой говорит Айша Люшировна. – Тем, кто только начинает изучать язык, я бы посоветовала слушать и петь казахские песни, а также больше общаться с носителями языка. Лично мне помогли беседы с педагогом. Возможно, кому-то будет удобнее найти соседа, друга, родственника, коллегу или знакомого, с кем можно было бы разговаривать на разные бытовые темы.

Айша Идыбо и сама ежедневно старается пополнять свой словарный запас и учить что-то новое для себя, ведь, как говорится, совершенству нет предела.