фото предоставлено организаторами премьеры

Сюжет картины незамысловат и тем не менее трогает сердца зрителей, многие из которых узнают в героях себя. Енлик – студентка из провинции, приехавшая на учебу в Алматы, знакомится с музыкантом Арманом. Работая вместе в ночном клубе, они постепенно сближаются, взаимная симпатия перерастает в любовь. Однако большой город, подвергая их чувства испытаниям, ставит героев перед трудным выбором…

Идея фильма связана с личной историей режиссера Думана Еркимбека:

– «Ғашықпын саған» – это не только наша с женой история, это фильм о миллионах молодых людей, которые познакомились именно в Алматы.

Особое внимание в картине уделено атмосфере и визуальному образу чудесного города у подножия гор. По словам продюсера Жалына Тилеубергена, изначально проект имел рабочее название «Улицы Алматы, о которых мы не знаем». Напомним, что предыдущая совместная работа продюсера и режиссера – фильм Qaitadan – стала одним из самых успешных релизов 2025 года, собрав в прокате более одного миллиарда тенге.

Несколько слов о музыке в «Ғашықпын саған». Композиторы фильма – Олжас Далелхан («Нурикамал») и Султан Турсынбеков («Болмаған балалық шақ»). Звучат здесь и популярные композиции исполнителя ARShAT, включая известную среди молодежи песню «Қатігездеу Алматы», и треки, созданные совместно с Dudeontheguitar (псевдоним молодого композитора Нурбека Елемеса), в том числе песня Gashyqpyn sagan.

Главные роли исполнили молодые звезды казахстанского кино, уже снимавшиеся вместе в Qaitadan, – Жасулан Копберген и Шугыла Ешен, лауреат премии «Выбор критиков-2025» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (фильм «SHEKER. Последний шанс»). Также в фильме снимались известные актеры Абильмансур Сериков, Сагызбай Карабалин, Аделина Ералиева, Ерболат Тогузаков.