Здесь время не властно

Первая за годы независимости выставка древнерусского искусства XVII–XIX веков из фондов Государственного музея искусств им. А. Кастеева и коллекции Православной церкви Казахстана представила творчество мастеров древней Руси и иконописцев XVIII–XIX веков.

В музее сообщили, что подобный проект под названием «Русская икона в собрании ГМИ Казахской ССР им. А. Кастеева» состоялся только однажды – в 1988 году. Говоря о значении сегодняшней выставки, специалис­ты подчеркивают, что для них иконопись – это прежде всего произведение искусства, исторический объект, свидетельствующий о тонком вкусе его мастеров-создателей. Прекрасные иконы предназначались не только для молитвы, но и для того, чтобы человек находил утешение и радость, взирая на их красоту.

Выставка «Древнерусское искусство» интересна и тем, что подвела итоги многолетней реставрационной работы музейщиков. В результате вместо икон, потемневших от времени и толстого слоя олифы, посетители увидели достойные произведения станковой живописи, которые могли бы оказать честь любому мастеру. Таковы иконы «Архангел Михаил со святыми» XVIII века, «Троица ветхозаветная» и «Рождество Пресвятой Богородицы» XIX века.

Руководитель отдела зарубежного искусства Галина Сырлыбае­ва сообщила, что среди первых икон, положивших начало музейной коллекции, – замечательный памятник XVIII века «Богоматерь Тихвинская», дошедший до нас в хорошей сохранности. Тонкие золотые узоры на этой иконе, игра линий, передающих складки одежды, создают богатое орнаментальное изображение. Надписи на обороте сообщают, что икона находилась в Чудовом мужском монастыре, основанном в 1365 году. Искусствовед добавила, что в октябре 1930-го монастырь взорвали.

Икона Казанской Богоматери имеет не менее драматическую историю. Она принадлежала семье полковника лейб-гвардии конного полка Владимира Теляковского, ставшего последним директором Российских императорских театров. Его сына – теат­рального художника Всеволода Теляковского в 1935-м сослали в Казахстан, куда он приехал с семейной реликвией. В 1961 году, возвращаясь в Ленинград, он передал икону в музей им. А. Кастеева.

Следующую икону XVIII века со святыми Тихоном и Митрофаном Воронежскими время не пощадило, но лики святых сохранили одухотворенную красоту. Православное житие описывает дружбу Митрофана Воронежского с Петром I. А именно случай, когда святой отказался прийти к царю, не убоявшись его гнева, поскольку во дворце были языческие статуи, привезенные из других стран.

Надо добавить, что основная масса икон не подписана. По­этому произведения с именами авторов имеют особую ценность, хотя попытки установить их гео­графическое происхождение или данные об авторе порой остаются неразрешимой задачей.

– Авторских икон в музейной коллекции немного, – продолжила Галина Николаевна. – Среди них две иконы иеромонаха Арсения из Боголюбова монастыря. Об этом есть его подписи и сообщения, что «Успение Богоматери» он окончил 19 февраля 1792 года, а «Введение во храм» – в апреле 1793-го. Иконы демонстрируют интерес Арсения к элементам барочного стиля, получившего в его время распространение в светском искусстве России.

Гордостью музейной коллекции можно назвать единственное произведение на тему «Страшного суда», уникальное большим размером, множеством персонажей и сюжетов, в которых шаг за шагом разворачивается грандиозная основополагающая в христианстве картина. В музее хранится также единственная двусторонняя икона с изображениями Спаса Вседержителя и пророка Илии. Такие иконы выносили во время религиозных шествий, к примеру, пасхальных, поэтому их называют «выносными запрестольными».

Достаточно редким сюжетом – изображением всех святых, которых в православии почитают каждого в определенный месяц – привлекает икона «Минея».

Особый пласт в культурной традиции русского православия представляют облачения священников. Ризы, украшенные вышивками лицевого и золотого шитья, на протяжении веков сохраняют канонические черты, не подвергаясь влияниям моды или времени. Каждая деталь священнической одежды имеет название и символическое значение, и даже цвет ее определяется церковной традицией.

Экспозиция включила также кресты, евхаристические сосуды и другую богослужебную утварь, различные образы Христа, евангелие 1825 года из ризницы Вознесенского собора. Остается добавить, что некоторые из икон были написаны под оклад, утраченный в веках. Об этом свидетельствуют не только следы от несохранившегося венца, но и приемы исполнения.

Выставка продлится до 12 августа.