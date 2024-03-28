Здесь ждут тепло и уют

В Семее 77 семей стали владельцами квартир. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в новом микрорайоне «Карагайлы». Счастливыми обладателями светлых уютных квартир в новостройках стали многодетные семьи и горожане, стоящие в очереди на получение жилья. Аким Семея Нурбол Нурсагатов поздравил горожан с новосельем и отметил, что темпы строительства жилья будут увеличиваться. По информации жилищной инспекции города, в прошлом году собственную крышу над головой обрели 211 семей.

Более 30 семей из Жезказгана встретили весенний праздник в собственном доме. Среди тех, кто давно мечтал о своей квартире, – выпускники детских домов, люди с ограниченными возможностями, многодетные матери. Заветные ключи счастливчикам вручил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы. По словам акима, с начала года уже 53 семьи очередников дождались своих квартир. Строительство новых многоквартирных жилых домов продолжается как в областном центре, так и в других городах и районах области. В регионе в этом году запланировано строительство 400 домов, то есть будет введено в эксплуатацию около 36 тысяч квадратных метров жилья.