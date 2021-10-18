Здоровье в шаговой доступности

Проект «Доступный спорт» предусматривает обучение жителей столицы 11 видам спорта. 84 инструктора будут проводить занятия в 8 локациях по городу Нур-Султану. При поддержке местного акимата и по инициативе городского управления физической культуры и спорта все занятия проходят бесплатно. Проект продлится до конца декабря 2021 года.

В настоящее время в 6 парках и 2 скверах проводятся занятия по следующим видам спорта: бегу, каратэ, скандинавской ходьбе, асык ату, стритболу, бадминтону, фитнесу и зумбе. Мероприятия проходят каждый вторник, четверг и субботу с 17.00 до 19.00. Принять участие в проекте могут все жители города, независимо от возраста.

На открытии проекта с показательными выступлениями выступили инструкторы фитнес-центра World Class Green, а также участники спортивного клуба Azimuth. Кроме всего прочего, среди отдыхающих, пришедших в парк, были проведены занятия по обучению игре в асык ату.

По мнению президента городской федерации «Асық ойыны» Ескендира Рахметова, национальная игра асык ату – одна из самых доступных видов спорта.

– Эта игра пользовалась широкой популярностью среди всех поколений и стала национальным видом спорта, которым можно заниматься в любом возрасте – от 6 лет и старше, – сказал он и пожелал участникам проекта спортивных удач и крепкого здоровья, что очень важно сегодня во время пандемии.

Конечно же, главной целью таких занятий является укреп­ление здоровья горожан. А за здоровьем, оказалось, далеко ходить не надо – все в шаговой доступности.