Землетрясение произошло в Исландии
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Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на территории Исландии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 25 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика, население которого составляет примерно 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 4 км.
Более подробной информации о пострадавших и разрушениях не было.
Ранее, мощное землетрясение было зарегистрировано в Непале.