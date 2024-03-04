Землетрясение в три балла ощутили жители Талдыкоргана

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О текущей ситуации доложил заместитель начальника ДЧС области Жетысу Канат Алтынбеков.

– Уважаемые жители и гости области Жетысу! Сегодня, 4 марта, в 11:22 произошло землетрясение с эпицентром в 31 км от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Сведения по ощутимости в Талдыкоргане 3 балла. В настоящее время уточнена обстановка по всем районам области. Сведений о разрушениях, жертвах и постаревших нет. Всех граждан просим соблюдать спокойствие, – прокомментировал спикер.

Напомним, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Горожане массово вышли на улицы. Известно, что эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

В Алматы и еще двух регионах страны запущены горячие линии, создан оперативный штаб акима Алматы. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

О возможных афтершоках предупредили в ДЧС Алматы.