Землетрясения произошли в центральной части Италии

В Италии в районе Перуджи произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в четверг вечером в центральной Италии в районе Перуджи после подземных толчков несколькими часами ранее.

Магнитуда первого землетрясения составила 4,4. Колебания почвы ощущались в соседних регионах Марке и Тоскана. Разрушений и пострадавших в результате подземных толчков нет. Служба пожарной охраны заявила, что от граждан поступили сообщения о небольших повреждениях, таких как потрескавшаяся штукатурка и упавшая черепица.

Мэрии Перуджи и Ассизи в целях предосторожности распорядились о закрытии школ в пятницу и субботу. За это время планируется осмотреть здания на предмет повреждений. Аналогичные меры приняты для университетов области Умбрия.