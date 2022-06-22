Зеркало прошлого

В судьбах людей старшего поколения отразилась вся история страны. Голодное детство, ранний труд в колхозах, Великая Отечественная война…

Обладательница золотой подвески «Алтын алқа» Корлан Айдосова ныне проживает в селе Амол Целиноградского района Акмолинской области. Родилась же она в небольшом казахском ауле Отемис.

Ей было всего полтора года, когда из-за голодомора не стало ни отца, ни матери. Поэтому девочку взяли на воспитание родственники. Рано познала труд и лишения. Сразу шесть дядей – родных братьев отца – были призваны на фронт. Домой вернулись только трое. Свой собственный шанырак Корлан подняла только в 1955 году.

Ее избранником стал бывший фронтовик Насыр Айдосов. В 1942 году тогда еще молодого парня вместе с двумя его старшими братьями Кадыром и Садыром призвали в действующую армию. Вначале все трое были вместе, но потом пришло время распределения в разные войсковые части. Когда настала минута прощания, братья жалели Насыра. Парню было всего 18, почти мальчишка, что его ждет впереди?

А впереди ждали огонь и лишения. В 1942 году Насыр Айдосов попал на Калининский фронт, принял участие в битве за Великие Луки. В бою оказался ранен: осколком снаряда буквально искорежило пальцы и ладонь правой руки. После лечения в госпитале был демобилизован. А двое его братьев, с которыми расстался, будучи новобранцем, с войны не вернулись: Кадыр пропал без вести под Воронежом, а Садыр погиб под Курском

Насыру Айдосову после ранения руки был не под силу тяжелый физический труд, и он выучился на бухгалтера. Этой профессии он и посвятил свою трудовую деятельность. Ушел из жизни бывший фронтовик в возрасте 74 лет. Его вдова Корлан Айдосова здравствует и ныне. Она и ее младший сын Куанышбек и рассказали при встрече историю своей семьи.

Убеленная сединой женщина в разговоре призналась, что родила 16 (!) детей. Только выжили и достигли совершеннолетия девять. После умер еще один, ныне здравствуют восемь: четыре сына и столько же дочерей.

Семья проживала в Жанажоле, где дети и выросли. Управляться с уходом и воспитанием шумной ватаги при наличии большого домашнего хозяйства, было, конечно, трудно. Но успевала, хоть порой и сбивалась с ног от усталости. Да еще умуд­рялась работать нянечкой в местном детском садике.

Не прошли мимо трудные годы, когда жалость к самой себе, поиск легких путей были непозволительны. В ходе нашего разговора ветеран рассказала, что пошаливает здоровье: скачет давление, ноют ноги. Но у собеседницы не нашлось ни слова, чтобы упрекнуть судьбу.

Нет, она все-таки считает себя счастливой. И это ощущение дают, конечно, дети, внуки и правнуки. Всех помнит, знает по именам. Всем дарит Корлан-апа свои искренние бата – благословения на светлый жизненный путь. Самые главные слова в них – о мире, согласии и милосердии к ближним, ценнос­тях, на которых и держится этот мир. Здоровья и долгих лет, которые она заслужила всей своей жизнью, пожелали этому человеку и мы.