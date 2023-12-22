Жамбылская область в 2023 году. Факторы устойчивого развития

Этот регион известен не только своим потенциалом в промышленности, сельском хозяйстве, альтернативной энергетике и туризме. Несколько лет назад здесь возродили традицию Асар – односельчане объединяются и строят дома для тех, кому они необходимы в первую очередь: многодетным, а также нуждающимся семьям. При поддержке местных предпринимателей в этом году 49 таких семей обеспечены жильем. Очередной материал, подготовленный Ortcom.kz в рамках специального совместного проекта СЦК и регионов страны, посвящен результатам, достигнутым в 2023 году Жамбылской областью.

Фото: ortcom.kz

Предпринимательский бум

Яркая примета региона в 2023 году - рост на 25,5% количества субъектов предпринимательства. При этом численность занятых в малом и среднем бизнесе увеличилась на 23,6%, объем выпущенной продукции и оказанных ими услуг – на 22%. Показательно, что почти одна треть занятых в МСБ приходится на сельское хозяйство.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства поддержано 2,1 тысячи проектов на сумму 24,5 миллиарда тенге.

Прочный промышленный каркас области

Экономические показатели региона стабильны. Так, объемы валового регионального продукта региона выросли на 6,1%. В частности, увеличились объемы услуг связи на 8,1%, строительных работ - на 11,1%, торговли - на 2,6%.

Объем промышленной продукции увеличился на 0,6%, где доминирующая доля приходится на обрабатывающую промышленность (71%).

Горно-металлургический комплекс показывает рост на 17,1%, химическая промышленность - 7,3%, легкая промышленность - на 5,8%.

В целом доля промышленности в экономике региона составляет 22%. На 846 предприятиях отрасли работают 46 тысяч человек.

В приоритете ВИЭ и восстановление водных систем

Жамбылская область обладает идеальными условиями для развития возобновляемых источников энергии и является привлекательным регионом для иностранных инвесторов в этой сфере. Здесь функционирует 21 объект с общей мощностью выработки солнечной и ветровой энергии 450-460 МВт.

За последние 3 года в области реализованы проекты большой и малой мощности. В частности, в 2021 году введен в эксплуатацию один из крупных проектов «Жанатасская» ВЭС мощностью 100 МВт, также сдана в эксплуатацию 2-я очередь ГЭС на водохранилище «Тасоткель» мощностью 9,2 МВт. В 2022 году реализован проект СЭС «AEC ASA» мощностью 50 МВт в Жамбылском районе и 3 ВЭС «Шенгельды», «Шенгельды-2» и «Новатэкс ЭС» общей мощностью 13,5 МВт в Таласском районе.

В настоящее время ведется строительство «Шокпарской» ВЭС мощностью 100 МВт в Сарысуском районе, которое будет завершено в начале предстоящего 2024 года.

Кроме того, планируется реализация трех крупных инвестиционных проектов. До конца 2026-2027 годов планируется получить от нынешних 450 МВт до 2,5 ГВт ветряной энергии. Так, в Мойынкумском районе будет реализован проект ВЭС мощностью 1 ГВт, в Сарысуском районе - строительство двух ВЭС мощностью по 500 МВт.

Соответствующие соглашения были подписаны в ходе визитов Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию, а также в Китай.

Актуальным для региона выступает и вопрос доступности и качества водных ресурсов.

Для снижения зависимости области от трансграничного водопользования ведется работа по восстановлению водных систем.

В частности, до 2025 года планируется построить 13 водохранилищ объемом 46,2 миллиона кубометров, из них 3 крупных, по которым ведется разработка проектной документации, и 10 малых. В текущем же году строятся 3 водохранилища объемом 1,4 миллиона кубометров. Кроме того, ведется капитальный ремонт гидрологического поста в селе Жасоркен Жамбылского района, что позволит осуществлять межгосударственное водоразделение по бассейну реки Талас.

В результате предпринимаемых мер в течение 3-х лет зависимость в поливной воде в вегетационный период от трансграничных источников планируется снизить до 50%.

Агропром на ведущих позициях

Одну из ведущих позиций в региональной экономике по праву занимает АПК. В целях его дальнейшего развития в планах увеличить производство мяса и молока, переработку сельхозпродукции.

Свою востребованность доказала программа «Ауыл аманаты». В 2023 году выделено 24 миллиарде тенге. На сегодня профинансировано более 3,2 тысячи проектов на 18,9 миллиардов тенге.

Государственная поддержка позволила аграриям приобрести 1,5 тысячи единиц новой сельхозтехники, 552 крестьянским хозяйствам - высокопродуктивные семена. В рамках господдержки поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,8%, овец - на 9,8%, лошадей - на 9,7%. Рост производства мяса составил 3,6%, молока - 1,4%.

Собрано 363,2 тысячи тонн зерна и зернобобовых культур со средней урожайностью 9,6 тысячи тонн, а также 179 тысяч тонн сахарной свеклы.

В агропромышленном комплексе реализуется 7 инвестпроектов, что позволит создать в регионе 159 рабочих мест. Четыре проекта уже запущены. Это два овощехранилища общей емкостью 35 тысяч тонн, откормочная площадка на 1,5 тысячи голов КРС, расширение и модернизация ТОО «Бурный сырзавод».

В целом Жамбылская область по объему продукции АПК занимает 6 позицию по стране.

В зоне особого внимания учеба и здоровье

В сфере образования и здравоохранения в 2023 году в регионе достигнуты ощутимые результаты.

Для создания комфортных условий обучения и повышения качества образования в текущем году начато строительство новых 28 объектов образования, из которых уже введены в эксплуатацию 3 школы. До конца 2023 года планируется ввести еще 10 школ.

До конца же 2024 года будет введено еще 15 объектов образования, в том числе 7 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

В сфере здравоохранения области функционирует 391 объект. Строится 24 объекта, в том числе в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» 10 объектов. Из них уже введено 6 объектов. В числе крупных – областной онкологический диспансер в г.Таразе, реабилитационный центр для детей в Шуском районе. До конца 2023 года планируется ввести еще 13 объектов здравоохранения. Остальные 5 будут введены в 2024 году.

В среднесрочной перспективе планируется строительство 3-х крупных районных больниц в Байзаксом, Кордайском, Жуалынском районах, а также реконструкция 3-х межрайонных многопрофильных больниц в Меркенском, Шуском и Таласском районах.

Методом «Асара» и не только

С начала года введено 558 тысяч квадратных метров жилья. Ведется строительство 74 жилых домов. Из них до конца года планируется завершить 35 жилых домов. С начала года сданы 10 домов за счет бюджетных средств и 11 за счет частных инвестиций.

В очереди на получение жилья стоят 37,6 тысячи человек, из них 16,3 тысячи - социально уязвимые слои населения. В связи с этим в текущем году планируется приобрести 797 квартир на 7,6 миллиардов тенге для социально уязвимых слоев населения и многодетных семей. На сегодня приобретено 123 квартиры.

Возвращаясь к проекту «Асар», необходимо отметить, что в целом с 2020 года при спонсорской поддержке местных предпринимателей обеспечено жильем 338 малообеспеченных семей.

Развивать туристический потенциал

Отдельно необходимо сказать о возможностях региона для развития туризма. В прошлом году город Тараз вошел в список мировых городов-ремесленников и получил статус первого города-ремесленника Казахстана.

В текущем году открыты 3 туристических центра, а до 2026 года планируется реализовать 7 инвестпроектов на сумму 9,8 миллиардов тенге.

В целом, как показывают итоги года, а также начатые проекты Жамбылская область развивается в соответствии с поставленными задачами, направленными на повышение благополучия ее жителей, а также с учетом новых возможностей и трендов.