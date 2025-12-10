Атлетов региона, прославивших страну на международной арене в Токио, чествовали на малой родине. За высокие достижения в спорте они получили от руководства области сертификаты на квартиры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Агадила Рысмахана

На прошедшей в Японии Сурдлимпиаде Казахстан представляли 78 спортсменов в 8 дисциплинах. Они завоевали 8 золотых, 4 серебряные и 13 бронзовых медалей. По количеству наград наша страна, заняв девятое место, оказалась в десятке лучших среди около 80 государств мира.

От Жамбылской области участие приняли 12 атлетов в 7 видах спорта. В их копилке - 6 медалей: одна золотая, три серебряные и две бронзовые. Это высокий результат, которым гордятся все жители региона.

Спортсмены региона отличились как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Вольная борьба принесла "серебро" Габиту Есжанову в весе до 57 кг и "бронзу" Гасыру Тургынбаю в категории до 74 кг.

Высокие результаты жамбылские атлеты показали и в дзюдо. Анна Краморова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном турнире, а в женском командном зачете – "серебро". Фериде Кара Оглы также стала серебряным призером командного турнира. А мужская команда под руководством Айдоса Тугелбаева не имела себе равных и завоевала золотую медаль.

Кроме того, зрелищные выступления продемонстрировали Яна Сибирякова (легкая атлетика), Софья Закутняя (плавание), Олжас Рысжанов и Мади Сейсенбаев (таэквондо), Эвелина Егембердиева (дзюдо), Абзал Досжанов (греко-римская борьба) и Кулжамиля Адилова (настольный теннис).

Спортсмены Жамбылской области продолжают показывать высокие результаты на крупных соревнованиях, радуя своих болельщиков и служа примером для молодых спортсменов, вдохновляя их на новые достижения.

В рамках торжественного мероприятия победителям и призерам игр были вручены сертификаты на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в Таразе. Всем участникам соревнований и их тренерам предоставлены путевки на учебно-тренировочные сборы в Турции.

Во время встречи борец Габит Есжанов и дзюдоистка Анна Краморова отметили, что поддержка государства станет для них стимулом для новых побед.



