Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр

Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова уступила в финале Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz .

Фото: olympic.kz

Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов.

В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7.

Отметим, что Бакбергенова является 3-кратным призером чемпионата мира (2 серебра, 1 бронза).

На данный момент в активе сборной Казахстана на Азиатских играх 9 золотых, 17 серебряных и 41 бронзовая наград.