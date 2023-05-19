Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?

Многие люди, потеряв работу, покинули город, в который ехали прежде в поисках новой жизни. Уезжая, они забирали буквально все что можно, вплоть до входных дверей и оконных рам. Это явление при­обрело массовый характер, и вскоре Жанатас погрузился во тьму и разруху. Впервые увидевших такую картину не покидало ощущение, что они побывали в постапокалиптическом городе, где давно никто не живет. Но все же уехали не все. Те, кто решил остаться, оказались практически на грани выживания. К слову, некоторые до сих пор не могут погасить долги, в которых завязли за последнее время.

– Хотя по сравнению с прошлыми годами положение значительно улучшилось, жить в Жанатасе и сегодня довольно непросто, поскольку все дорожает, а зарплаты остаются почти без изменений. Цены на продукты повышаются примерно раз в месяц. Это зависит от того, по какой стоимости привозят нам товары поставщики. Многие жители держатся на плаву за счет кредитов. Некоторые привыкли брать товары в долг, который порой копится годами. Одни возвращают по мере возможности, другие – нет. Все равно я вынуждена давать в долг, потому что приходят и буквально плачут, что дома нечего есть. Особенно это касается многодетных семей. Есть среди них и те, кто взял продукты пять лет назад и до сих пор не вернул деньги за них. Таких у меня целый список, и каждый должен по 7–10 тыс. тенге, – сетует хозяйка продуктового магазина Аяна Беспаева.

В целом с клиентами у продовольственных торговых точек проблем нет. Порой выстраиваются даже небольшие очереди. Надо сказать, покупательская способность горожан все же растет. С возобновлением производства в филиале ТОО «Казфосфат», а также запуском завода «ЕвроХим-Каратау» жизнь во многих семьях стала налаживаться. Благодаря им появились постоянные рабочие места, а в городе отремонтирован ряд некогда заброшенных жилых домов. К слову, все они уже заселены. Люди стали возвращаться, и численность населения постоян­но растет. Если два года назад, согласно статистическим данным, здесь проживали чуть более 23 тыс. человек, то на минувший апрель зарегистрировано около 25 680 жителей. Большая часть населения занята на производстве ГПК «Каратау» ТОО «Казфосфат». Остальные работают в районной больнице, школах, детсадах, магазинах, кафе, салонах красоты, аптеках… Наиболее предприимчивые открывают свой бизнес. В основном это продуктовые магазины и бутики с одеждой.

Работа и дом

Михаил Маркелов живет здесь практически всю жизнь – в раннем возрасте с семьей переехал из Алмалыка, окончил школу, отучился на сварщика в училище, отслужил в армии, вернулся домой. Он любит этот город за то, что в нем много свободного пространства, отчего ему словно легче дышится. В настоящее время он разнорабочий при местном акимате, занимается благоустройством Жанатаса.

– Я устроился по направлению отдела занятости, – сказал Михаил. – Делаем все, что нам скажут. Это побелка, покраска, чистка дорог, уборка территории, посадка и санитарная обрезка деревьев... Мне нравится такая работа. Меня все устраивает. Тем более что жизнь возвращается в наш город.

Надо сказать, чувствуется хозяйская рука в городе – повсюду чистота и порядок. Мне довелось увидеть, как рабочие активно занимались подготовкой к озеленению и посадке цветов вдоль дорог – копали почву, разгружали чернозем, ремонтировали поливальные установки.

Разнорабочий Алтай Утельбаев говорит, что в других городах при трудоустройстве порой возникают проблемы из-за возраста. Людей старше 45 лет стараются не принимать. В Жанатасе же такого нет. Главное, чтобы человек не был пенсионного возраста. Алтай также отмечает, что многие жители хорошо знают друг друга, ведь город маленький, отчего и чувствуют себя в безопасности. А это много значит для населения.

Те, у кого есть деньги, строят добротные частные дома, которые украшают город. Несколько таких коттеджей вместо прежних «черноглазых» коробок сегодня встречают гостей. Правда, не все многоэтажки получилось привес­ти в нормальный вид. Часть из них оказалась в аварийном состоянии, и их просто снесли. Несколько многоквартирных жилых домов все еще ждут своего часа. А рядом с центральным парком расположено здание, где когда-то располагалась больница. Сегодня от нее осталась лишь часть. Из пяти этажей пять-шесть лет назад привели в порядок только первый. Недалеко от автовокзала вдоль дороги можно увидеть стоя­щие в ряд здания, называемые местными жителями «тремя богатырями». Они возвышаются на окраине города словно дозорные на границе с картины Виктора Васнецова.

– Этим высоткам уже много лет. Стоят в таком виде с тех пор, как город стали массово покидать. В прошлом году рабочие ТОО «Казфосфат» приступили к их ремонту. Но затем по какой-то причине строительные работы приостановили. Надеемся, что они доведут начатое дело до конца, – выразила надежду врач центральной районной больницы Шарапат Маратова.

Молодая мать живет в одной из многоэтажек по соседству с недостроенной троицей. Надо сказать, что эти дома тоже нуждаются в хорошем ремонте. Видно, что они не знали его уже очень давно.

О досуге

Между тем доктор говорит, что с местами в детсадах и школах проблем нет, это, безусловно, радует. В настоящее время Шарапат в декретном отпуске. Мне довелось встретить ее с ребенком на детской игровой площадке, которую построили примерно два года назад. Женщина сетует, что местные власти недостаточно внимания уделяют организации досуга населения. Ей, как и другим жителям, хотелось бы, чтобы в городе открылись культурно-развлекательные центры и чаще проводились праздничные массовые мероприятия…

– В лучшем случае раз в два года приезжает цирк. У нас не проводятся концерты. Только в мае по традиции устраивается праздник, и на этом все. В свободное время даже некуда сходить с семьей, поэтому приходим сюда. И так делают многие, поэтому вечерами здесь не протолкнуться. Все дети и их родители из ближайшей округи собираются здесь. Другие площадки, как правило, небольшие. К тому же там многое уже сломано. На мой взгляд, в городе недостаточно таких площадок, – считает молодая мама.

По ее словам, жанатасцам также не хватает крупных торговых домов и супермаркетов с широким ассортиментом одежды, хозтоваров и продуктов. Местные магазины не всегда удовлетворяют потребности населения. По этой причине, а также в целях организации детского досуга семье примерно два раза в месяц приходится ездить в Тараз или Шымкент.

Пройдя по городу, мне удалось обнаружить несколько детских площадок гораздо меньшего размера, две из которых расположены недалеко от самого известного жилого дома, называемого местным населением «Бастилией». Некоторые на самом деле морально устарели. Кое-где были сломаны конструкции и карусели. Посетил и три парка отдыха, в которых кроме аллей и скамеек прак­тически ничего нет. В цент­ральном парке на весь объект стоят только два аттракциона, один из которых, по словам третьекурсницы Жанатасского колледжа № 5 Александры Каташевской, уже пришел в негодность. А уцелевший запускают, как правило, только в начале лета. Из старых аналогов сохранились качели, где мне и довелось встретить девушку.

Учащийся девятого класса школы-гимназии имени М. Ауэзова Бекжан Елеусиз планирует стать профессиональным музыкантом и поступать в соответствующий колледж в Алматы. Сейчас он учится игре на домбре в детско-юношеском центре.

– Молодежи заниматься практически нечем. Интереснее жизнь у тех, кто увлекается спортом. Для этого открыт ряд секций, спортплощадки и школа бокса, – сказал школьник. – Было бы здорово, появись в городе больше интересных культурных мест для отдыха, где можно провести время с друзьями.

– Еще есть несколько кружков в детско-юношеском центре, – подхватила разговор ученица средней школы имени Ш. Уалиханова Инкар Болатбеккызы. – К примеру, по изобразительному искусству, рукоделию, игре на домбре и кобызе, вокалу, английскому языку и танцам. Кстати, танцам обучают еще в Доме культуры. И на этом все. Практически нет детских развивающих центров.

Из-за отсутствия перспектив молодежь, как правило, уезжает в Астану, Шымкент или Алматы. Остаются только те, кто планирует работать на местных предприя­тиях. Специалистов для них готовят в городском колледже. Это электрики, слесари, водители, наладчики оборудования, горные мастера и другие.

Условия и блага

В городе до сих пор многое напоминает о советской эпохе – жилые дома, изображения на них, малые архитектурные формы, парковые скульптуры, остановки для общественного транспорта…

Кстати, по городу курсируют автобусы. Правда, всего по двум маршрутам. И мне довелось заметить их полупустые салоны. Со слов слесаря горнорудного комплекса «Каратау» Жумабека Ерзалипова стало понятно, что особой популярностью они не пользуются. Кому нужно срочно добраться куда-нибудь, чаще прибегают к услугам такси, которые обходятся им в среднем в 150–350 тенге. А в остальных случаях жанатасцы предпочитают передвигаться пешком.

Ибрагим Муратов живет в Жанатасе с 1980 года. Долгое время он работал в горнорудном комплексе и сегодня находится на заслуженном отдыхе. По его словам, первые 10 лет все было очень хорошо, но затем жизнь в городе стала постепенно угасать – потеряв работу, люди бросали жилье и уезжали.

– Это время уже позади. За последние два года здесь многое изменилось. Снова заработал комбинат, и люди стали возвращаться. Правда, раньше положение заводчан было лучше, потому что зарплата была высокой, а цены низкими. Сегодня стоимость товаров постоянно растет, а зарплата долгое время оставалась неизменной. Именно по этой причине в большей степени недавно выступали с требованиями рабочие. У них состоялся разговор с руководством, и вопрос разрешился. В настоящее время созданы хорошие условия. В городе практически не осталось заброшенных домов, что, конечно, радует.



В первом микрорайоне завершается ремонт. А те, что уже привели в порядок, заселены в основном семьями рабочих. Если вспомнить, то раньше больше половины многоэтажек пустовало.

Оставляют желать лучшего городские дороги. Но в целом, по словам местных жителей, их состояние неплохое, хотя кое-где все же есть ямы. Обычно они появляются после зимы. Их латают, но через какое-то время они появляются снова. Видимо, ремонт проводится некачественно.

– Также есть тротуары, которые проложены непродуманно, – поделилась мнением местная жительница Анар Мухамеджанова. – К примеру, некоторые из них резко обрываются, а пешеходные переходы ведут прямо в… арык. Если по ним в темное время суток будут идти мать с детской коляс­кой, пожилой или слабовидящий человек, которые могут не заметить препятствия, то это может закончиться плачевно.

Что касается питьевой воды, то в настоящее время доступ к ней местные жители имеют круглосуточный.

– Постоянное водоснабжение наладили около трех лет назад. Прежде воду давали только в определенные часы по утрам и вечерам. Мы набирали ее в вед­ра, ванны, тазы, кастрюли… Теперь все это позади, – поделилась воспоминаниями Анар Мухамеджанова.

Вот о центральном газопроводе и горячем водоснабжении круг­лый год горожанам приходится пока только мечтать. Последнее подключают по традиции лишь в отопительный сезон. Все остальное время жители пользуются водонагревателями или газовыми баллонами. Все это доставляет большие неудобства: баллоны постоянно нужно менять, к тому же держать их дома опасно и нужно всегда следить, чтобы не было утечки, да и детей не оставить одних. Но, по словам горожан, местные власти обещают в перс­пективе провести газификацию.

...Жизнь в городе все же налаживается. Вот и пенсионер Роман Самсонов переехал в Жанатас из Тараза четыре года назад. По его словам, захотелось быть поближе к сыну, который живет здесь со своей семьей.

– Сын работает в филиале ТОО «Казфосфат». Зарплата хорошая. Я занимаюсь продажами в магазине автозапчастей. К сожалению, проходимость слабая. Но все же работать и жить здесь можно.