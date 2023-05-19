Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
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Михаил Тё, Жамбылская область
Уверен, безрадостный пейзаж, ставший привычным после затянувшейся остановки градообразующего химического предприятия по добыче и переработке фосфоритной руды, до сих пор жив в памяти многих, хоть однажды побывавших здесь. Многоэтажки на въезде в город, когда-то выросшие среди богатых гор, уныло смотрели многочисленными безжизненными черными квадратами.