Жара до 40 градусов ожидается на западе Казахстана
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Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 июня предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, погоду на большей части страны будут формировать атмосферные фронтальные зоны, с которыми пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
Наиболее интенсивные дожди ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня - в центре страны, отмечают синоптики.
Дневная преобладающая температура на севере республики будет +20+25 °С, на востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С, на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С, а на западе страны температура будет повышаться до отметков сильной жары +33+40°С, сообщили в Казгидромете.