Жара до 43 градусов ожидается на юге Казахстана

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут дожди: 7-8 июня на севере, 7 июня в центре, 8 июня на востоке страны сильные дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, западе, в центре, на востоке с выпадением града.

«Сильная жара прогнозируется днем на юге страны до +35+43°С, на юго-востоке до +35+40 °С. На западе страны 6-7 июня днем +30+38 °С, с 8 июня понижение до +25+30 °С. На севере, северо-западе, в центре республики днем небольшое понижение от +22+30 до +20+25 °С», - говорится в сообщении.