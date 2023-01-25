Жарайсың, Елена!

В Мельбурне на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1⁄4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису-2023, в котором сошлись 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) и 25-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко (17-й номер рейтинга). Встреча завершилась победой нашей спортсменки со счетом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Остапенко одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми. У ее соперницы – девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Стоит отметить, что матч в Мельбурне, который состоялся ранним утром во вторник, начался с погодных неприятностей – неожиданно полил дождь. Игру пришлось остановить, крышу над кортом закрыть, да еще и высушить площадку. Но дальше все по­шло как по маслу: несмотря на активное сопротивление Остапенко, Рыбакина все же смогла доминировать и потом довести поединок до уверенной победы.

В полуфинале соревнований Елена сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Напомним, что в прошлом году представительница Казахстана выиграла свой первый турнир Большого шлема – британский Уимблдон, и теперь весь мир ждет от нее новых свершений. В Австралии на пути к 1⁄4 финала Елена Рыбакина обыг­рала итальянку Элизабетту Коччаретто, словенку Каю Юван, американку Даниэль Коллинз, а главное – и первую ракетку планеты, представительницу Польши Игу Швентек. Это была 10-я победа Елены за карьеру над действующим игроком топ-10 и первая над лидером мирового рейтинга.