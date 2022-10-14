Жемчуг добудут аграрии

Государственный визит Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, состоявшийся на текущей неделе, видится очень важным с точки зрения экономического потенциала.

Катар называют жемчужиной Персидского залива. И не просто за красоту его столицы Дохи – оазиса в северо-восточной час­ти Аравийского полу­острова, утопаю­щего в дворцах и прекрас­ных садах. Катар – третья страна в мире по запасам природного газа, пятая – по объемам его добычи, а также крупный игрок рынка нефти и нефтепродуктов. Баснословные доходы от этих сфер экономики несколько десятилетий назад превратили пустынный уголок в райские кущи. И сегодня, играя свою экспортную партию на глобальном энергетическом рынке, Катар выступает активным инвестором, которого рады видеть в любой части света.

Более того, Катар – одна из самых уважаемых ближневосточных монархий и один из лидеров по ВВП на душу населения во всем мире. На сегодняшний день он составляет около 100 тыс. долларов. При этом у катарского правительства есть понимание, что богатство обеспечивается не только нефтью и газом, гораздо большее процветание сулит курс на разработку новых «золотых жил» – это инновации, создание индустриальных парков, развитие туризма. Многоплановая диверсификация экономики подразумевает и увеличение охватов инвестирования в интересные проекты других стран, и Казахстан, не так давно открывший новый железнодорожный путь к Персидскому заливу, входит в пул партнеров, к сотрудничеству с которыми обращены ближневосточные государства.

У Казахстана и Катара на самом деле много общего. Это исторические корни, религия, а также стремление уйти от нефтяной зависимости экономики в сферу развития новых технологий. В Центральной Азии Казахстан обладает наиболее крупным экономическим потенциалом, возможностями и самой большой территорией. Все это делает наши государства не только надежными партнерами, но и хорошими друзьями, отношения которых не зависят от международной политической конъюнктуры, а основываются на общих ценнос­тях. Вместе гораздо легче и ориентироваться в меняющейся ситуа­ции на рынке энергоносителей.

– Казахстан и Катар – крупные игроки нефтяного рынка, а сегодня в условиях изменения цен на нефть, нехватки энергоносителей и многих других процессов в целом, все международные партнеры нуждаются в развитии сотрудничества, – говорит эксперт Казахстанского института стратегических исследований, политолог Адиль Каукенов. – Потому что развитие этого рынка – не столько конкуренция, сколько умение сверить часы и выработать политику, которая была бы приемлема для всех. Сейчас нефтеперерабатывающие страны столкнулись с рецессией рынка, поэтому выстраивание нового диалога просто необходимо. Катар – это серьезный инвестор в арабском мире, и у нашей страны нет с ним никаких противоречий, наоборот, хорошие дружественные отношения. Поэтому для нашей страны важно эти отношения развивать, привлекать катарских инвесторов, показывать, что мы – страна, в которую можно инвестировать с прибылью и выгодой.

Ну а еще один плюс катарских инвестиций, по мнению эксперта, в том, что эта страна не выдви­гает нам каких-либо требований, не ведет политическую игру.

– Поэтому и повестка визита укладывается в эту траекторию взаимовыгодного сотрудничества с арабским миром, – считает Адиль Каукенов. – Вместе с тем нужно отметить, что у Катара есть определенные экономические успехи, и, конечно, Казах­стан может воспользоваться этим положительным опытом.

Что же Казахстан может предложить взамен катарским инвес­тициям и инновациям? Товары аграрного сектора и результаты развития сельскохозяйственной отрасли. Почти вся территория Катара, расположенная на полу­острове, – пустыня. На севере – низкая равнина с редкими оазисами, покрытая движущимися песками, в срединной час­ти полуострова – каменистая равнина с участками солончаков, на юге – высокие песчаные холмы. Климат – континентальный тропический, сухой. Летом температура нередко подни­мается до 50 °C.

Полуостров беден водой. Пос­тоянных рек нет, и большую часть питьевых запасов приходится получать путем опрес­нения морской воды. Легко догадаться, что сельское хозяйство в Катаре развито слабо, а на прак­тике – удовлетворяет лишь 10% потребностей страны в продовольствии. Земледелие сосредоточено в оазисах, это финиковые пальмы, дорогостоя­щее выращивание овощей и садоводство. Животноводство ограничивается в основном разведением верблюдов, овец и коз.

«Напомню, что в этом году Касым-Жомарт Токаев летал в Катар, и этот визит был незапланированным. Руководство арабской страны настаивало на том, чтобы Президент приехал на их форум, и предоставило ему площадку Bloomberg для большого публичного интервью, – пишет в своем телеграм-канале политолог Никита Шаталов. – В процессе были проведены большие переговоры об обеспечении продовольственной безопасности в регионе и инвестициях в казахстанское сельское хозяйство. Во время государственного визита в Казахстан Токаев сказал, что катарские предпринимали занимаются экспортом продовольствия из нашей страны».

В подтверждение – слова и самого Эмира Катара, который в переговорах с нашим Президентом отметил, что государственный визит в Казахстан – это возможность обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе июньского экономического форума в Дохе, которые направлены на развитие сотрудничества по ряду направлений. И, как результат, увеличение взаимного товарооборота.

– Казахстан всегда привлекала возможность выйти на перспективные рынки Персидского залива, и в этом контексте взаимодействие с таким государством, как Катар, открывает перед нами определенное окно возможностей, – комменти­рует эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик. – Пока, к сожалению, наши торговые связи с Катаром не отражают имеющегося здесь потенциала, потому что по итогам 2021 года общий товарооборот у нас закрылся на точке 6,3 миллиона долларов, что очень мало. Ведь даже по предварительным подсчетам есть возможность значительно нарастить эти показатели. Было отмечено, что только в области сельского хозяйства есть возможность выйти как минимум на уровень до 70 миллионов долларов. А в перспективе общий товарооборот может дойти до 250 миллионов долларов США.

А ведь кроме развития сотрудничества в аграрном секторе, как отмечает эксперт, мы заинтересованы в том, чтобы катарские инвестиции продолжали поступать на казахстанский рынок и в других сферах.

– И в этом направлении тоже проводится большая работа. Доказательство – мероприятия, которые состоялись с начала года по линии Центра развития торговой политики QazTrade и внешнеполитического ведомства. Количественные показатели здесь уже начинают переходить в качественный результат, – говорит Лидия Пархомчик. – В чем это выражается? В июне, в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Катар, были заложены некоторые инициативы, которые нашли продолжение и сейчас. Здесь мы должны четко понимать, что подписанные на этой неделе рамочные соглашения в сфере торгово-экономического сотрудничества, а также в области стандартизации и метрологии как раз и являются результатом тех договореннос­тей, которые были достигнуты в начале лета.

В частности, важно подчерк­нуть, что между двумя государствами было подписано соглашение о поощрении взаимной защиты инвестиций, в рамках которого перед казахстанской стороной открываются интересные коридоры возможностей.

– Достаточно длительное время казахстанская сторона согласовывает и подготавливает для катарских партнеров пакет соответствующих инвести­ционных проектов, которые стали бы привлекательными для Катара. И с учетом того, что была достигнута договоренность об открытии катарского банка на территории Казахстана, эти все договоренности могут перейти в практическую стадию реализации, – считает эксперт ИМЭП.