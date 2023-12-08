Женис Касымбек доложил президенту о развитии Астаны

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Ему была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства был проинформирован о том, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 10 месяцев этого года объем инвестиций превысил один триллион тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87, 7 миллиарда тенге, в том числе 14 проектов – в сфере обрабатывающей промышленности, 7 проектов - в сферах образования и медицины, 4 проекта - в сфере логистики. Данные проекты позволяет создать 1,4 тысячи рабочих мест.

Президенту также было доложено о ходе отопительного сезона. Текущей осенью было завершено строительство газовой тепловой станции «Юго-Восток», первого этапа газовой тепловой станции «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность данных объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час. Город впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне вышел с профицитом тепла.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции «Тельмана» и вторую очередь газовой тепловой станции «Туран». Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.

Аким города рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов и др. В частности, в следующем году в столице начнется строительство пяти дворцов школьников. Также начнется строительство государственных детских садов.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

 

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