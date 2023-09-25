Женщина назвала ребенка в честь наркотика ради эксперимента

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В Австралии женщина назвала сына Метамфетамином, сообщает lenta.ru со ссылкой на news.com.au 

Фото: freepik.com

Женщина из Австралии решила назвать новорожденного ребенка в честь наркотика ради эксперимента и столкнулась с неожиданным результатом.

Журналистка телеканала ABC Кирстен Дрисдейл работала в передаче WTFAQ, цель которой помогать зрителям найти ответы на важные вопросы. Дрисдейл занималась темой имен для новорожденных и пыталась понять, по какому принципу имя проходит проверку и одобрение в регистре рождений и браков. Она также хотела выяснить, с каким именем оставят ребенка в том случае, если первая заявка родителей будет отклонена. Однако официальные лица не могли по существу ответить на вопросы женщины.

Тогда Дрисдейл, которая вскоре должна была стать матерью, захотела найти ответы опытным путем. После появления на свет сына она и ее муж решили отправить заявку с именем, которое точно отклонят, чтобы узнать, на какое имя после этого им выдадут документы. Они выбрали слова «Метамфетамин Рулит», полагая, что такое имя не пройдет проверку. Однако, к их удивлению, вскоре им пришло свидетельство о рождении, подтверждающее, что их сына теперь зовут именно так.

«Не знаю, что случилось. Может, кто-то просто переработал или имя приняли автоматически. Возможно, они решили, что Метамфетамин — греческое имя. Они не дали нам четкого ответа», — рассказала женщина коллегам. После происшествия Дрисдейл удалось подать повторную заявку на документы для сына, и имя поменяли.

Официальные представители регистра рождений и браков Нового Южного Уэльса впоследствии заявили, что после инцидента ужесточили процесс одобрения имен для новорожденных, чтобы подобного больше не происходило.

В Австралии официально запрещено называть детей Сэром, Капитаном, Шефом, Герцогом, Королем, Адмиралом, Мадам, Леди, Королевой, Принцессой и другими словами, имеющими отношение к рангам и титулам. Под запретом также находится обсценная лексика, оскорбления, описания сексуального акта и гениталий, а также слова «бог» и «Иисус».

 

#ребенок #имя #Австралия

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