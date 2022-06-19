Женщина упала с седьмого этажа в Нур-Султане

В Нур-Султане погибла женщина, упав с седьмого этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

"На канал "102" поступил вызов о том, что по улице Достык с балкона 7-го этажа выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Установлена личность 50-летней жительницы столицы", - говорится в информации.

В полиции отметили, что в момент падения близкие погибшей находились дома.

По данному факту управлением полиции района "Есиль" начато досудебное расследование.

Назначены соответствующие экспертизы, добавили в ДП.