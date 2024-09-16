Женщина упала в канализационный люк в Аркалыке

Фото: Polisia.kz

Как пишет Polisia.kz, участковый инспектор Нурлыбек Карин, объезжая свой участок, мгновенно отреагировал на сообщение о несчастном случае и в течение нескольких минут прибыл на место происшествия.

Там он обнаружил пятерых человек, которые пытались вытащить женщину, оказавшуюся по пояс в воде в четырехметровом колодце водоканала. Полицейский, оценив ситуацию, немедленно приступил к действиям.

«Я схватил спасательный трос, который находился в служебном автомобиле, и бросил его в люк. Попросил женщину обвязать трос вокруг груди. Она кричала от боли, но, несмотря на это, ей удалось выполнить мою просьбу. Мы медленно вытянули ее наружу», – рассказывает участковый.

На помощь пришли патрульные Руслан Капсаматов и Мурат Жамалиев. Они посадили женщину в служебный транспорт и отвезли ее в городскую больницу. В больнице местная жительница рассказала, что живет в доме, расположенном рядом с этим колодцем.

«Вместе с зятем мы вышли из дома и направились по делам. Я не заметила люка под ногами, так как он был накрыт деревянными досками. Мой родственник обошел его, а я, наступив на доски, упала вниз», – с ужасом вспоминает аркалыкчанка.

Женщина чудом осталась жива, у нее сломаны несколько ребер. О небезопасном состоянии колодца водоканала полицейские уведомили местный акимат.