Женщина упала в ущелье во время селфи на фоне водопада

Происшествия , Lifestyle , Туризм
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Айман Аманжолова
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Она упала с 30-метровой высоты

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Женщина из Индии, пытавшаяся сделать селфи у водопада, упала с края ущелья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Группа друзей отправилась штат Махараштра, чтобы посетить храмы города Бхоран, пишет Independent. Молодые люди также остановились около водопада Тхосегар. Однако проход к нему оказался закрыт — администрация решила ограничить доступ к популярной достопримечательности из-за сильных дождей в регионе.

Решив во что бы то ни стало увидеть водопад, компания друзей стала подниматься по горе в обход главного маршрута. В какой-то момент 29-летняя женщина встала на край ущелья и начала делать селфи. Внезапно для остальных она поскользнулась и упала с обрыва высотой почти 30 метров. Молодые люди сразу позвонили в службу спасения. Пострадавшую достали при помощи веревок и сразу госпитализировали. Она получила травмы, однако ее жизни ничего не угрожает.

На Индию приходится самое высокое число смертей, которые происходят во время съемок селфи.

Ранее, девочка упала в бурную реку во время фотосессии в Туркестанской области. Три дня спустя, тело было обнаружено спасателями.

 

 

#Индия #турист #ущелье #селфи

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