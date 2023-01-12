Женщина зарезала сожителя при госте в Талдыкоргане

Молодую женщину подозревают в убийстве сожителя в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

11 января в квартире одной из многоэтажек Талдыкоргана обнаружили труп 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями на теле.

Как выяснилось, квартира сдавалась в аренду семейной паре, которая в этот вечер устроила праздничное застолье со своей знакомой.

«При выяснении всех обстоятельств по факту была установлена причастность к убийству мужчины его 33-летней сожительницы. Женщину задержали и поместили под стражу. Обнаруженный на месте происшествия кухонный нож приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела, как и показания гостьи супругов, оказавшейся свидетельницей преступления», – сообщил заместитель начальника полиции Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.

Расследование по факту проводится по уголовной статье «Убийство».