Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска

Происшествия
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Отвлекшись мобильным телефоном, посетительница торгового-развлекательного центра встала ногой в промежуток, где отсутствует ступень траволатора, и пострадала.

Фото: mgorod.kz

В Уральске 40-летняя женщина получила травму ноги на эскалаторе в ТРЦ "City center". В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшую с рваной раной голени доставили в Областную больницу, а в полиции заявили, что разбираются в произошедшем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

В администрации ТРЦ рассказали подробности инцидента на траволаторе (траволатор - это движущаяся дорожка, которая предназначена для перемещения пешеходов и их грузов).

"25 декабря в 10 утра женщина наступила на траволатор и провалилась ногой. Вчера вечером производился ремонт траволатора фирмой, которая по договору у нас занимается обслуживанием, и получается, что рабочие не закрутили лестницу (ступень), одну из тех, которые они меняли. В результате ступень вывалилась, женщина встала ногой в этот промежуток, где отсутствует сама ступень, и пострадала", - рассказал главный инженер по эксплуатации ТРЦ Антон Соробян.

По его словам, когда нога женщины провалилась, это увидела сотрудница торгового центра, нажала кнопку "стоп" и остановила движение траволатора.

"Люди ходят, думая, что это безопасные агрегаты, но это же механизмы, это железо, все что угодно может произойти. Люди не смотрят, ходят, как по дороге, хотя даже по дороге ходить опасно - нужно смотреть под ноги, а не в телефоны, женщина поэтому не заметила отсутствие одной из ступеней траволатора", - добавил главный инженер по эксплуатации.

Пострадавшей будет оказана помощь, как от самого ТРЦ, так и от подрядной организации, обслуживающей эскалаторы у них.

К настоящему времени неполадку устранили и производится проверка агрегата.

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