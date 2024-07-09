Женская команда Казахстана по борьбе завоевала 4 медали на турнире в Испании

У спортсменок РК три серебряные и одна бронзовая награды

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по женской борьбе отметилась четырьмя наградами на Гран-при Испании в Мадриде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменки РК завершили международный турнир с тремя серебряными и одной бронзовой наградами.

Вторыми финишировали Ирина Казюлина (до 65 кг), Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).

Третьей на Гран-при стала Лаура Алмаганбетова (до 57 килограммов).