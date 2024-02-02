Женский полицейский участок открыли в Темиртау

Пострадавшие женщины там могут рассказать о своих проблемах и попросить защиты, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По информации акимата Карагандинской области, участок располагается в одном здании с государственным кризисным центром для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев во время рабочей поездки в Темиртау посмотрел, как обустроена женская полиция.

Новое подразделение целенаправленно объединили с кризисным центром. Из тех, кому здесь дали приют, есть и жертвы бытового насилия. Они могут получить помощь по принципу «здесь и сейчас».

Также как и в кризисном центре, в участке постарались создать максимально доверительную атмосферу. В интерьере - яркие краски, есть детский уголок.

В участке только женщины: сотрудники ювенальной полиции, следователи, оперуполномоченные, инспектор по делам несовершеннолетних. Можно получить помощь юристов и психологов.

– Женщина женщину поймёт лучше. Мы хотим, чтобы отношения были максимально доверительные. Сегодня мы в форме, а так наш дресс-код – деловой костюм. Чтобы обратившиеся к нам женщины не ощущали барьер при виде полицейского в форме, – говорит старший оперуполномоченный майор Жания Рахматулина.

В кризисном центре также оказывают необходимую социальную помощь, в том числе с поиском работы и переобучением. Он рассчитан на одновременное пребывание до 50 семей.

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут жить здесь до года. Предусмотрено четырёхразовое питание, для этого есть столовая.

– Всё, что вы делаете, очень важно. Мы должны искоренять бытовое насилие и помогать изменить жизнь людям, оказавшимся в беде, – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Адрес кризисного центра: г. Темиртау, ул. Панфилова, 13.