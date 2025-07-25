Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта

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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Работы по реконструкции автодороги республиканского значения Жезказган – Кызылорда стартовали 9 апреля 2025 года, сообщил Kazpravda.kz заместитель директора Улытауского областного филиала «АО «НК «КазАвтоЖол» Бекбау Слямшаихов

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От границы с Кызылординской областью начата укладка верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси дорожной одежды из трех слоев - готово 2,5 километра верхнего слоя. Активно ведутся все виды работ по реконструкции на участках области Улытау.

Проект реконструкции автодороги Кызылорда - Жезказган общей протяженностью 426 км проходит через две области - Улытау и Кызылординскую, 208 км из них - по области Улытау. В рамках реконструкции автодорога территории области Улытау переводится с III технической категории на II категорию. То есть, ширина покрытия автодороги будет расширена с 6 до 9 метров, а обочина дороги, прилегающей к проезжей части – с 2 до 3 метров. Общая стоимость проекта – 108 млрд тенге.

Реконструкция автодороги ведется с применением новых технологий и материалов. В проекте предусмотрены также интересы населения – предусмотрены водопропускные трубы, скотопрогоны, 5 площадок для отдыха с санитарно-гигиеническими узлами, прокладка линий волоконно-оптического связи. В дорожных работах задействовано более 900 человек и 500 единиц спецтехники.

В масштабной реконструкции 8 участков автодороги от Жезказгана до границы с Кызылординской областью протяженностью 208 км задействованы 4 генеральных подрядчиков. Грунтовые карьеры оформлены, вахтовые городки и производственные базы готовы, открыто 55 км временных объездных дорог, запущены в работу 3 асфальтобетонных завода и 4 дробильно-сортировочные установки.

«Согласно плану, завершение реконструкции автодороги намечено на 2027 год, но мы планируем до конца следующего года завершить все основные виды работ и дать проезд для пользователей автодорог», - отметил Бекбау Слямшаихов.
 

 

#дороги #реконструкция

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