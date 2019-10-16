Жилая пятиэтажка горела в Таразе, жителей эвакуировали
Айдана Демесинова
16 октября в 15:30 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме во втором микрорайоне Тараза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"К моменту прибытия первого пожарного расчета в 15:34 происходило горение открытым пламенем кровли на ориентировочной площади 100 кв.м. Проводилась эвакуация жителей. В ликвидации пожара задействованы 46 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории дома", – говорится в сообщении ведомства.
Принятыми мерами пожар локализован в 16:41 на площади 840 кв.м, ликвидирован в 16:56.
Всего эвакуировано 80 человек, в том числе 20 детей. Для их временного размещения акиматом области определена расположенная рядом школа-интернат для слабовидящих.
"Пожар быстро распространился из-за отсутствия огнезащитной обработки деревянной обрешетки кровли, наличия горючего мусора в чердачном помещении, а также из-за старого рубероидного гидроизоляционного покрытия дома. Причина возникновения пожара устанавливается", – добавили в пресс-службе.