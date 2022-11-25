Жилищную программу "7-20-25" продолжат в Казахстане

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев напомнил, что было соответствующее поручение Касым-Жомарта Токаева.

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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев высказался о планах в части жилищной программы «7-20-25», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Планируется продолжение программы «7-20-25», - сообщил в кулуарах Сената Еркебулан Дауылбаев.

Он напомнил, что было соответствующее поручение Касым-Жомарта Токаева.

За более детальной информацией он посоветовал обратиться в Национальный банк РК.

Ранее Нацбанк прокомментировал информацию о возможном закрытии ипотечной программы "7-20-25" в этом году.