Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями

Углем и дровами

Нынешней весной группа талгарцев, проживающих в двух­этажных домах недалеко от центра города, обратилась в областной корпункт «Казах­станской правды» с жалобой на нерасторопность местных влас­тей, обещавших построить им котельную.

Как мы уже сообщали («Котельную три года ждать?», «КП» от 03.05.2022 г.), на протяжении почти 30 лет жители райцентра вынуждены обходиться без цент­рализованного отопления, обогревая свои квартиры кто чем может. Часть жильцов установила на балконах и в спальнях печки-буржуйки и топит дровами и углем. Другие включают зимой мощные обогреватели-тэны, за пользование которыми электро­счетчик наматывает ежемесячно от 35 тыс. до 50 тыс. тенге.

Неоднократно замерзающие люди обращались в различные инстанции с просьбой решить их проблему, но вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. В одном из ответных писем бывший заместитель акима области Серик Турдалиев сообщал, что строительство блочно-модульной котельной для трех многоквартирных домов по улице Павлова планируется начать во второй половине 2021 года. Однако эти и другие планы так и остались на бумаге.

В комментарии автору этих строк аким Талгарского района Кайдар Абдыханов отмечал, что держит вопрос строительства котельной на личном контроле. По его словам, все зависит от решения областного управления ЖКХ и энергетики. Всего в Талгаре насчитывается 28 двухэтажных домов, которые надо подключать к системе теплоснабжения…

Но вот на носу очередной отопительный сезон, который (с вероятностью на 100%) жильцы двухэтажек по улице Павлова вновь встретят и проведут с ледяными батареями. Иначе говоря, им придется запасать дрова и уголь, нарушать технические нормы, поскольку эксплуатация печей на твердом топливе в многоквартирных домах запрещена. Это небезопасно.

– А что делать? – возмущается одна из местных активисток Ирина Быкова. – Много лет мы обиваем пороги чиновничьих кабинетов, направляем письма в акиматы города, района и облас­ти. А обещанного строительства котельной все никак не дождемся. Уже уголь и дрова купили, складируем в подвале, хотя это и не разрешается по правилам пожарной безопасности. Однаж­ды весной кровля задымилась от дымохода одной из квартир. Хорошо, что жильцы вовремя потушили огонь, а то сгорел бы полностью наш дом. И никому дела до нас нет!

По словам старшего по дому Василия Пятигорского, нынешним летом из акимата области пришел ответ о выделении бюджетных средств на проектирование блочно-модульной котельной. Неизвестно только, когда завершатся различные процедуры с подготовкой документов, а теп­ла людям хочется уже сегодня.

Кроме того, жильцы который год просят провести благо­устройство их дворов: проложить асфальт, установить бордюры. Дворовые территории не знали ремонта с 90-х годов прошлого века.

– Из года в год одна и та же история: местные акимы предлагают нам набраться терпения и ждать, – сетует Василий. – Но мы уже не верим их пустым обеща­ниям. Среди нас есть пожилые люди, которым очень тяжело таскать уголь из подвала. На дворе XXI век, а мы словно застряли где-то в далеком прошлом!

К слову, аналогичная ситуа­ция с отсутствием централизованного теплоснабжения наблю­дается не только в Талгаре и близлежащих селах, но и райцентре соседнего Енбекшиказахского района, городе Есике. Более 20 лет жильцы многоквартирного сектора вынуждены отапливать свои «благоустроенные» квартиры углем, соляркой, электричеством. Кто во что горазд. Каждую зиму люди закупают несколько тонн угля, выживают, как могут.

Тем временем в акимате области сообщили о планах по строи­тельству блочно-модульных котельных (БМК) за счет госбюджета. Ранее такие работы проводились в рамках государственно-частного партнерства. Уже подана бюджетная заявка на разработку проекта 30 БМК в Талгарском районе (в том чис­ле для домов по улице Павлова в Талгаре).