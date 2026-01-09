Анастасия родилась в Аягозе. Для нее, как и для ее предков – поволжских немцев, казахская земля стала родной.

Казахский язык сопровождет Анастасию с самого детства – сначала она старательно изучала его в школе, затем в колледже. С отличием окончила педагогический колледж им. М. О. Ауэзова в Семее. Во время обучения девушка участвовала в языковых олимпиадах и конкурсах, где занимала призовые места. Анастасии нравилось чувствовать себя своей в той среде, в которой она живет. Интерес к казахскому языку формировался у нее вместе с осознанием принадлежности к народу и его культуре и сопричастности ко всему, что происходит вокруг.

Полученный опыт стал прочной основой в профессиональной жизни Анастасии. Восемь лет она работает в Национальном ядерном центре Республики Казахстан ведущим специалистом отдела по связям с общественностью. В НЯЦ РК вопросам развития и использования государственного языка уделяется приоритетное внимание. Системно ведется работа по изучению казахского языка с акцентом на профессиональной и научно-технической лексике, включая терминологию, связанную со спецификой деятельности НЯЦ РК. Сотрудникам предоставлена возможность изучения казахского языка без отрыва от производства на курсах Центра языков города Курчатова, что позволяет совмещать обучение с выполнением служебных обязанностей. Кроме того, за счет предприятия организованы курсы для переводчиков, направленные на повышение их профессионального уровня и качества перевода специализированных научно-технических материалов.

После колледжа Анастасия продолжила обучение за пределами страны. Она с отличием окончила Алтайский государственный педагогический университет по специальности «психология», а затем получила магистерскую степень по направлению «Реклама и связи с общественнос­тью» в Новосибирском государственном университете экономики и управления. Пересекая границу, она не раз слышала на паспортном контроле простые и очень теплые слова: «Қош келдіңіз». Казахстан с его культурой, традициями и укладом жизни всегда оставался для Анастасии родным домом, куда она и вернулась, завершив обучение.

– Язык с самого начала открылся для меня через свои фонетические особеннос­ти. В нем непривычные для русскоязычного человека звуки и особая артикуляция, которые требуют внимания и слуховой настройки, – рассказывает Анастасия.

В изучении языка Анастасия опирается прежде всего на контакты с казахскоязычной средой. Это общение с коллегами, работа с медиаконтентом, чтение новостей, просмотр видеоматериалов, а также использование онлайн-словарей и переводческих сервисов. Современные цифровые инструменты позволяют постепенно расширять словарный запас. Казахский язык она старается активно использовать не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни. Девушка отмечает, что язык постепенно становится естественной частью ежедневного общения.

– Мой опыт изучения казахского языка всегда был связан с языковым погружением. Это и семейная среда, так как мои бабушка и мама свободно владеют казахским языком, что очень помогло в обучении в колледже, моя профессиональная деятельность тоже тесно связана с государственным языком, – делится Анастасия. – Радует, что казахский язык все активнее звучит в современной культурной и развлекательной среде – в кино, медиапроектах, популярных форма­тах. Это формирует живой интерес к языку и делает его естественной частью повседневной жизни.

Ей важно видеть реакцию людей, когда она начинает говорить или отвечать на казахском языке: открытость, улыбки, готовность к диалогу. Даже ошибаясь, она чаще встречает поддержку и спокойные подсказки. Такое отношение создает здоровую языковую среду и укрепляет уверенность. Со временем Анастасия все больше убеждается в том, что язык помогает глубже понять культуру и людей. Через казахский язык для нее открываются более тонкие смыслы – в традициях, ценностях и характере взаимодействия между людьми.

Анастасия любит песню «Көзімнің қарасы» Абая Кунанбаева. Ее первое знакомство с проникновенным произведением состоялось в начальных классах на уроках музыки. Весь класс пел эту песню, а педагог аккомпанировала на фортепиано. Она очень хорошо помнит звучание музыки и ту особую атмосферу, которая возникала в классе. Похожие чувства у Анастасии вызывают и другие национальные музыкальные произведения, в которых через звук, интонацию и внутренний ритм язык раскрывается особенно глубоко.

Тем, кто только начинает изучать язык, девушка советует не стесняться говорить и позволить себе постоянно быть в процессе познания, а тем, для кого казахский язык родной, – дать начинающим возможность говорить, поддержать их и принять саму попытку. Язык, на взгляд Анастасии, – не барьер и не инструмент разделения. Это прежде всего средство общения, возможность услышать друг друга и быть понятым. Диалог и взаимное уважение всегда будут основой здорового общества.

Каждый день наша героиня стремится к свободному и уверенному владению казахским языком – к уровню, при котором речь звучит легко и непринужденно. Для нее это естественное и закономерное состояние – знать язык страны, в которой живешь, и чувствовать себя свободно.