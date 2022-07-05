Жить в слышащем государстве

После проведения всенародного референдума и Национального курултая у людей появилась надежда на реальные перемены к лучшему.

Национальный курултай как гражданский институт позволит казахстанцам напрямую высказываться о наболевших проблемах. Свои предложения они смогут доводить до Главы государства через членов профсоюзов и общест­венных советов, видных общественников, депутатов, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества. Это, по сути, и есть реализация инициативы Президента о создании слышащего государства.

Будучи членом областного штаба партии «AMANAT», я активно участвовал в работе по агитации населения для участия в референдуме, разъяснял суть поправок. И уже тогда заметил, как поменялись взгляды и настроение людей. Они поняли, что власти действительно начали работать с населением.

Приступив к своим обязанностям в качестве секретаря маслихата области Абай я в первый же день обратился к жителям региона, пообещав работать честно и открыто. Понимаю, что это нелегкая сфера. Но любой успех в первую очередь зависит от каждого из нас! А если говорить о государстве в целом, то от всех казахстанцев!