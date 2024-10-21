Житель Актау получил 18 лет за попытку нападения на госздания

Приговор вступил в силу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: КНБ РК

Установлено, что для совершения насильственной акции житель Актау приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. В качестве объектов нападения выбрал здания госучреждений Мангистауской области.

Актауским городским судом ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

19 октября приговор за попытку совершения теракта и пропаганду терроризма вступил в силу.

Отмечается, что осужденный ранее был судим за убийство.