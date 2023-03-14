Житель Актау с ножом заставлял женщину снять деньги с банкомата

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, находясь у терминалов в здании банка, угрожал кухонным ножом женщине и требовал вывести из терминала 1 млн тенге.

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Житель Актау требовал снять в банкомате деньги и отдать ему, угрожая потерпевшей ножом. Судья назначил ему наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Уголовное дело рассмотрели 13 марта в стенах городского суда. Подсудимому вменяли разбой - нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия в отношении сотрудника банка (ч.1 ст. 192 УК).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Преступление произошло 16 января этого года. Мужчина, находясь у терминалов в здании банка, угрожал кухонным ножом женщине и требовал вывести из терминала 1 млн тенге.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы. Адвокат просили суд назначить мягкое наказание.

Суд признал обстоятельствами, смягчающими ответственность, признание вины и раскаяние. Однако были и отягчающие - алкогольное опьянение.

«Приговором суда гражданин признан виновным по части 1 статьи 192 УК. Ему назначено 3 года лишения свободы», - сообщили в суде.