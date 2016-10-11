Житель Костаная самостоятельно задержал грабителя-наркомана
Костанаец самостоятельно задержал грабителя, напавшего на девушку, и удерживал его до приезда полиции. Об этом сама пострадавшая сообщила на своей странице в соцсети, передает Kazpravda.kz.
Орфография и пунктуация автора сохранены: "Когда читаешь сводки происшествий, никогда не примеряешь ситуацию на себя. Увы, сегодня (10 октября – Прим. ред.) мне самой довелось испытать на себе, каково это быть жертвой нападения... Средь белого дня, в 13.00, я оплачивала услуги через киви терминал. В этот момент, со спины, на меня напал грабитель. Его внимание привлек мобильный телефон и кошелек, которые были у меня в руке. Я оказала активное сопротивление, зовя на помощь людей", – написала Динара Орымбаева.
По ее словам, терминал находится в одной из городских аптек на пересечении улиц Алтынсарина и Амангельды. Поскольку инцидент происходил днем, то в аптеке и на улице было достаточное число людей. Как написала пострадавшая, "из-за неожиданности ситуации все только озирались по сторонам, пытаясь понять, что же все-таки происходит и почему я зову на помощь".
"Грабитель, выбегая из аптеки, привлек внимание проезжающего на автомобиле Жаслана Абдрахманова, который адекватно оценил ситуацию и понял, что мне нужна помощь. Мой Спаситель догнал грабителя и "уложил" его на землю. Вызвал полицию и до приезда полиции оставался на месте происшествия. Еще одна пара ребят, которые находились возле аптеки, тоже кинулись в погоню за грабителем, к сожалению, в состоянии стресса не спросила, как зовут. Запомнила только Ерсына. Когда я добежала (почти квартал), возле грабителя было 4 бравых парня! Хочу через свой пост от всего сердца сказать простое человеческое спасибо всем ребятам! Спасибо вашим родителям, что воспитали настоящих мужчин!" – добавила Динара Орымбаева.
Сам герой – 28-летний Жаслан Абдрахманов. Корреспонденту "Нашей газеты" он рассказал следующее: "Я ехал по улице Амангельды и заметил встающего с асфальта мужчину, его сбил парень, который куда-то бежал. Сначала подумал: может, он торопится перебежать дорогу, но понял, что обычно пешеходы так не торопятся. Потом я увидел еще нескольких человек, которые догоняли беглеца. Я развернул свой автомобиль и стал преследовать убегающего. Он попытался скрыться во дворах по улице Дулатова, но выдохся и дальше бежать не смог. Я его скрутил, он при мне выбросил на землю кошелек".
Дождавшись подмоги, Жаслан продолжал удерживать грабителя. К этому времени на место задержания прибыли полицейские и сама потерпевшая Динара Орымбаева. Девушка опознала своего обидчика.
Как уточнили в пресс-службе ДВД, Жаслан Абдрахманов несколько лет работал в батальоне дорожно-патрульной полиции Костаная, однако четыре года назад решил стать бизнесменом.
"Я уважаю и ценю службу полицейских, поэтому и сам не могу пройти мимо чужого несчастья", – цитирует парня пресс-служба ведомства.
В настоящее время подозреваемый в совершении грабежа водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Задержанный ранее неоднократно судим. На преступление в очередной раз его толкнула необходимость покупки новой дозы наркотиков.
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