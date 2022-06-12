Житель Нур-Султана помог полиции задержать грабителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В обеденное время на улице Габдулина неизвестный мужчина напал на 61-летнюю жительницу столицы, вырвав у нее из рук портмоне. Свидетелем преступления стал 37-летний житель столицы Қанағат Хасенов. Он сразу понял, что потерпевшая только что стала жертвой грабежа. Не растерявшись, он бросился вдогонку за грабителем.

"Я услышал крики женщины о помощи. Когда обернулся, то увидел, что она показывает рукой на убегающего в сторону улицы Отырар мужчину. Я тут же бросился вдогонку за грабителем", – рассказал Қанағат.

Догнав, мужчина повалил его на землю. Однако злоумышленник начал сопротивляться. В это время свой административный участок обходил участковый инспектор полиции района "Байконыр" Руслан Абулкаиров. Уличная потасовка привлекла его внимание и он поспешил вмешаться в конфликт. Применив боевой прием, полицейский задержал подозреваемого.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый следил за потерпевшей и видел, как женщина меняла денежные средства в обменном пункте.

Также установлено, что 31-летний мужчина ранее был судим. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции благодарит неравнодушного жителя столицы за проявленную активную гражданскую позицию.

