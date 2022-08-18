Темиртаусца задержали по подозрению в педофилии

Задержан приверженец деструктивного религиозного течения, который подозревается в педофилии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате слаженной совместной работы сотрудников МВД, ДП и ДКНБ по городу Алматы и Карагандинской области по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан находящийся в республиканском розыске приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" – житель города Темиртау, 51-летний гражданин А.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане.

Для дальнейшего уголовного преследования мужчина будет передан уполномоченным органам Карагандинской области, добавили в полиции.

