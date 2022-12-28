Жители Алматы ощутили землетрясение

Жители города Алматы почувствовали землетрясение силой 2-3 балла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция".

Фото из открытых источников

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 28 декабря в 23:16 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от Алматы на границе Китая и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения – 13.4.

Магнитуда MPV 6.2.

Координаты эпицентра: 41.83 с.ш., 79.49 в.д.

Глубина – 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, 2-3 балла.