В Алматинской области депутат Мажилиса от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов встретился с прокурором города Конаев Жанибеком Жакаевым. В центре обсуждения – затянувшийся имущественный спор вокруг потребительского садового кооператива (ПСК) «Капшагай-Алтын Алма», а также возможные нарушения законодательства при распоряжении объектами коммунальной инфраструктуры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Встреча была инициирована Алматинским областным филиалом ОСДП в связи с обращениями членов кооператива, которые на протяжении нескольких лет заявляют о нарушении их имущественных прав. В обсуждении приняли участие представители управлений полиции города, внутренней политики акимата, жилищно-коммунального хозяйства, а также члены потребительского садового кооператива (ПСК) «Капшагай-Алтын Алма».

По словам представителей ПСК, спор касается ветки водоотведения протяжённостью около 3 600 метров, созданной и обслуживавшейся за счёт средств членов кооператива. При этом, как утверждается, впоследствии данное имущество было оформлено в пользу третьих лиц при обстоятельствах, вызывающих сомнения в правомерности процедур и без надлежащей регистрации перехода прав.

Асхат Рахимжанов отметил, что в ходе изучения ситуации возникли серьёзные вопросы к законности оформления имущества.

– Мы рассмотрели ситуацию детально и увидели достаточно много вопросов к законности оформления имущества на так называемые простые товарищества. На данный момент можно говорить о признаках несоблюдения законодательства, –подчеркнул депутат. Особое внимание, по его словам, вызывает процесс оформления протоколов создания простых товариществ и подлинность подписей под ними.

В ходе встречи также была затронута тема передачи водопроводных сетей, проложенных жителями ещё в 1998 году за собственный счёт. Как отметил депутат, жители самостоятельно строили и обслуживали сети, несли расходы и уплачивали налоги, однако впоследствии это имущество было передано в ведение сторонней организации. При наличии нарушений при создании простых товариществ, подчеркнул он, такая передача не должна была состояться.

По итогам встречи прокуратура города Конаев сообщила, что ситуация взята на контроль. Перед надзорным органом были поставлены вопросы о проведении повторной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела, в том числе в части оформления объектов кондоминиума и соблюдения прав собственников.

– Ключевая задача – восстановление справедливости. Люди, вложившие собственные средства в инфраструктуру, имеют право на защиту своих интересов и компенсацию затрат. Все решения должны приниматься исключительно в правовом поле, – подчеркнул Асхат Рахимжанов.

В ходе встречи депутат рассказал о деятельности фракции ОСДП в Мажилисе по совершенствованию законодательства. В частности, речь шла об усилении государственной поддержки садоводческих товариществ в рамках соответствующего законопроекта. Было отмечено, что инициативы партии основаны на обращениях граждан и реальных проблемах, с которыми дачные объединения сталкиваются на местах.

Парламентарий также отметил, что рабочие поездки в регионы и встречи с избирателями позволяют выявлять системные проблемы на местах и обеспечивать реакцию государственных органов в рамках действующего законодательства.

Встречи депутатов Мажилиса в регионах проходят с 5 по 13 января. В ходе рабочих поездок мажилисмены от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, ОСДП, НПК и Respublica информируют избирателей о принятых законах, изучат практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.

