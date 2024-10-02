Огнестрелом торговали жители области Жетісу

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Часть изъятого правоохранителями оружия числится похищенной из оружейных магазинов во время «январских» событий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент КНБ по области Жетысу при содействии прокуратуры области и органов полиции пресек канал сбыта огнестрельного оружия, организованный местными жителями, передает Kazpravda.kz

«Задержаны трое граждан Казахстана, у которых изъяты 5 единиц огнестрельного оружия и 128 патронов различного калибра. Установлено, что 2 единицы оружия числятся похищенными из оружейных магазинов во время «январских» событий 2022 года», – рассказали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Устанавливается причастность задержанных к иным преступлениям, добавили в комитете.

#КНБ #оружие #сбыт #огнестрел

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