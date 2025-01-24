В Минэкологии прокомментировали черный снег в Сатпаеве

В Министерстве экологии и природных ресурсов дали пояснение по данной ситуации, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 8 января 2025 года в социальных сетях начали распространяться сообщения жителей города Сатпаев о выпадении черного снега.

По данным экологов, причиной тому стали выбросы котельных теплоэлектростанции ТОО «Kazakhmys Distribution».

Департамент экологии по области Ұлытау в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении этого ТОО: был наложен штраф в размере 42,9 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.