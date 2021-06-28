Жители Земли в конце июля увидят звездопад

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды в этом году достигнет максимальной активности в ночь на 30 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Ночью 29-30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигает максимума действия. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 16 метеоров в час", - сказали ТАСС в планетарии.
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа.
