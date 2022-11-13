Жительница Балхаша убила свою мать за замечание

Пьяная 47-летняя жительница Балхаша ножом расправилась со своей матерью, когда та сделала ей замечание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg-канал Патриот.

Кровавый инцидент произошел в доме по улице Жидебай батыра. 70-летней матери не нравилось, что дочь злоупотребляет спиртным. В тот день она снова напилась и в адрес дочери посыпались замечания.

Молодая женщина взяла нож и одним ударом в грудь лишила жизни свою родительницу.

После этого она сама позвонила в полицию. Когда они прибыли, тело лежало в ванной комнате.

Дочь задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 1 Уголовного кодекса "убийство".