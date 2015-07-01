Жительница Техаса два дня провела в разбитой в ДТП машине В мире 746

Автомобиль Ванды Мобли. Фото AP

75-летняя жительница американского штата Техас провела два дня в своей искореженной машине после того, как попала в аварию, передает Kazpravda.kzсо ссылкой на Лента.ру.



ДТП произошло в пятницу, 26 июня, на севере штата. Ванда Мобли, ехавшая к своей семье в Оклахому, была вынуждена свернуть в кювет, чтобы избежать столкновения. В результате автомобиль упал в ущелье.



Как рассказала сама пострадавшая, она слышала проезжающие автомобили, однако была слишком слаба, чтобы самостоятельно выбраться из машины и позвать на помощь. Днем температура поднималась до 32 градусов по Цельсию. Чтобы выжить, женщина пила газированную воду и воду из небольшого пруда, в котором оказался автомобиль. Для этого она пропитывала водой свою футболку.



Родственники забили тревогу после того, как ее телефон в течение долгого времени оказался недоступен. В воскресенье супруг одной из ее внучек заметил на шоссе сбитый знак. Обнаружив рядом бампер и зеркала автомобиля, он вскоре нашел в ущелье и саму Мобли.



Пенсионерка повредила в аварии спину. В госпитале ей оказали всю необходимую помощь, и в настоящее время Мобли идет на поправку. Она надеется на скорую выписку из больницы.

