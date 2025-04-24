Она одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах и открыто обсуждала свой переезд в Сирию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщина использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Виновная была задержана на территории аэропорта Алматы при попытке вылета через Турцию в Сирию.

В ходе главного судебного разбирательства установлено, что подсудимая одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах по религиозным мотивам в групповом чате Telegram, а также обсуждала выезд в Сирию для выдачи своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований.

Государственный обвинитель, представив суду неопровержимые доказательства, доказал умысел виновной на пропаганду терроризма с использованием сетей телекоммуникаций и приготовление к участию в деятельности террористической группы.

Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы.

Прокуратура города предупреждает, что создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества. За пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.